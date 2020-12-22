Новости

Согреваемся с RUSRADIO LT! Новогодний конкурс!

Автор RUSRADIO LT 17
Новогодний конкурс. Согреваемся с RUSRADIO LT

Снимите видео о том, где вы нас слушаете этой зимой:

  • Включите RUSRADIO LT
  • Включите камеру
  • Запишите видео-поздравление или просто передайте нам праздничный привет!

Выложите у себя в сториз в Instagram. Получите номер участника.

Условия:

Подпишитесь на наши аккаунты: @rusradiolt @e.solenkov @braids_mila @kira_lugovaya

Обязательно подпишитесь на наши аккаунты и отметьте их, чтобы мы увидели ваше видео.

30 декабря в прямом эфире в нашем аккаунте мы проведём розыгрыш. С помощью программы «Генератор случайных чисел» и выберем цифру-победителя.

Что подарим?!

Несколько подарков с логотипом RUSRADIO LT

  • 1 место: рюкзак
  • 2 место: две кружки
  • 3 место: две маски

Приз зрительской симпатии: Афрорезинка от ведущей программы «Вечер.Ок» Милы Алиевой @braids_mila

Приз зрительской симпатии: персональное видео-поздравление от ведущих Милы Алиевой и Евгения Соленкова

Участие возможно только в Инстаграм.

Удачи!

Метки:

Актуальные новости

Илон Маск опередил Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Автор Эвелина Никанорова

Малоимущие семьи получат продовольственные пособия

Автор RUSRADIO LT
Обращение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса к жителям столицы

Ремигиюс Шимашюс: пусть наступающий новый год будет радостным

Автор RUSRADIO LT
Правительство ужесточает условия карантина

Правительство ужесточает условия карантина

Автор RUSRADIO LT

В каких случаях родителям положено пособие по присмотру за ребенком

Автор RUSRADIO LT
Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения © DELFI / Karolina Pansevič

Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения

Автор Эвелина Никанорова
statuetki

Лучшие вильнюсцы получат награду

Автор RUSRADIO LT

«Хейт» от Ольги Бузовой

Автор Эвелина Никанорова
В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

Автор RUSRADIO LT