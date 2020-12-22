Согреваемся с RUSRADIO LT! Новогодний конкурс!

Снимите видео о том, где вы нас слушаете этой зимой:
- Включите RUSRADIO LT
- Включите камеру
- Запишите видео-поздравление или просто передайте нам праздничный привет!
Выложите у себя в сториз в Instagram. Получите номер участника.
Условия:
Подпишитесь на наши аккаунты: @rusradiolt @e.solenkov @braids_mila @kira_lugovaya
Обязательно подпишитесь на наши аккаунты и отметьте их, чтобы мы увидели ваше видео.
30 декабря в прямом эфире в нашем аккаунте мы проведём розыгрыш. С помощью программы «Генератор случайных чисел» и выберем цифру-победителя.
Что подарим?!
Несколько подарков с логотипом RUSRADIO LT
- 1 место: рюкзак
- 2 место: две кружки
- 3 место: две маски
Приз зрительской симпатии: Афрорезинка от ведущей программы «Вечер.Ок» Милы Алиевой @braids_mila
Приз зрительской симпатии: персональное видео-поздравление от ведущих Милы Алиевой и Евгения Соленкова
Участие возможно только в Инстаграм.
Удачи!