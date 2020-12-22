Согреваемся с RUSRADIO LT! Новогодний конкурс!

Снимите видео о том, где вы нас слушаете этой зимой:

Включите RUSRADIO LT

Включите камеру

Запишите видео-поздравление или просто передайте нам праздничный привет!

Выложите у себя в сториз в Instagram. Получите номер участника.

Условия:

Подпишитесь на наши аккаунты: @rusradiolt @e.solenkov @braids_mila @kira_lugovaya

Обязательно подпишитесь на наши аккаунты и отметьте их, чтобы мы увидели ваше видео.

30 декабря в прямом эфире в нашем аккаунте мы проведём розыгрыш. С помощью программы «Генератор случайных чисел» и выберем цифру-победителя.

Что подарим?!

Несколько подарков с логотипом RUSRADIO LT

1 место: рюкзак

2 место: две кружки

3 место: две маски

Приз зрительской симпатии: Афрорезинка от ведущей программы «Вечер.Ок» Милы Алиевой @braids_mila

Приз зрительской симпатии: персональное видео-поздравление от ведущих Милы Алиевой и Евгения Соленкова

Участие возможно только в Инстаграм.

Удачи!