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«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультиков

Автор Эвелина Никанорова 13
«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультиков

«Союзмульфильм» вместе с российским парфюмерным брендом Biblioteka Aromatov выпустил коллекцию парфюма по мотивам советских мультиков. Об этом пишет Flacon.

В коллекцию вошли 10 видов парфюма. «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками и малиновым вареньем, «Простоквашино» — утренней росой, «Ежик в тумане» — густым туманом, «Львенок и черепаха» — ароматом летнего дня.

Другие ароматы обещают более необычные впечатления. Запах «Ну, погоди!» должен напомнить веселье и погоню, «Тайна третьей планеты» — окунуть в путешествие по галактике, «Оранжевая корова» — перенести в беззаботное детство без гаджетов, «Бременские музыканты» — окутать духом бунтарства, «Винни Пух» позволит объедаться правильным медом в норе Кролика.

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