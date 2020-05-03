Сокращение рабочей недели возможно, но после карантина

СМИ, политики и эксперты вновь заговорили о сокращении рабочей недели. В качестве примера нам предлагают взглянуть на Китай, который на правительственном уровне рассматривает возможность ввести два с половиной дня выходных. Таким образом хотят помочь экономики, которая переживает нелегкие времена из-за карантина и увеличить потребление. Проще говоря, меньше работать, больше тратить.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, не отмахивается от идеи и предлагает начать дискуссии по удлинению выходных – до двух с половиной дней. По мнению Саулюса Сквернялиса, дело не только в экономике, дополнительный отдых способствует эффективности работы.

Представители профсоюзов и работодателей поддерживают эту идею, однако работодатели предлагают обсудить этот вопрос после кризиса.

В свою очередь старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что такой вариант организации труда должен действовать только летом. И как раз такое решение поможет секторам, пострадавшим от коронавируса: туризм, еда, развлечения.

В последний раз рабочую неделю сокращали в 1919 году (101 год назад). За эти 100 лет мировая экономика изменилась до неузнаваемости, а работаем мы также, как и 100 лет назад, считает Маурицас.