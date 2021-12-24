Музыкальная новинка

Солист группы «Марсель» встретился с волком в погоне за «Новогодней» елкой

Автор Эвелина Никанорова
Солист группы «Марсель» встретился с волком в погоне за «Новогодней» елкой
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Группа «Марсель» выпустила в свет видеоклип на композицию «Новогодняя».

В сюжете видео на песню «Новогодняя» солист группы Степан Ледков преодолевает множество трудностей, чтобы принести на праздник к друзьям главный символ Нового года – живую ёлочку. По пути ему предстоит убегать от охотников, переходить реку вброд, охотиться на перепелок и даже встретиться с настоящим волком. Две параллельные сюжетные линии: доброго атмосферного праздника друзей и их прогулок с детьми на свежем воздухе переплетаются со злоключениями Степы в лесу и приводят к неожиданному финалу.

– Я давно мечтал сыграть главную роль, – говорит Степан Ледков. – И здесь мне пригодились все мои актерские таланты. Этот клип оправдал вложения, которые родители потратили на моё образование. Съемки дались нелегко – после многочасовых пробежек с ёлкой в руках, болели все мышцы, пришлось испортить несколько комплектов одежды. Но, главное, всё было по-настоящему, особенно мой страх после того, как мне сказали, что волк хоть и сытый, но может, действительно, укусить.

Клип снят в рекордные для индустрии сроки – за 11 дней от идеи до воплощения, при трех съемочных днях.

Источник: InterMedia

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