Новости Новости радио Паутина

Солист The ROOP высказался о песне исполнительницы Manizha

Автор Эвелина Никанорова 33
Солист The ROOP высказался о песне исполнительницы Manizha

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman‎, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021».

В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.

«‎Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться, и победить»‎, — пояснил Вайдотас.

В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.

«‎Я считаю, что они (эти стереотипы — прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя»‎, — обратился певец к россиянке.

Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop «Discoteque» за идею, что «танцевать в одиночку — это нормально».

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Источник

Еще больше о «Евровидении» – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Вильнюс расширяет список людей, которые могут получить прививку

Вильнюс расширяет список людей, которые могут получить прививку

Автор Евгений Русаков
Три красочных детских книги шведского классика Свена Нурдквиста

Три красочные детские книги шведского классика Свена Нурдквиста

Автор Анжелика Орлёнок
96-летний американец закончил школу

Американский ветеран войны закончил школу в 96 лет

Автор Эвелина Никанорова
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Учиться дистанционно, находясь в школе

Автор RUSRADIO LT
За выброшенные покрышки грозит штраф

За выброшенные покрышки грозит штраф

Автор Евгений Русаков
Фогель выпускает долгожданный сингл «Дуракам везет»

Фогель выпускает долгожданный сингл «Дуракам везет»

Автор RUSRADIO LT

Apple создаёт собственный поисковик

Автор Эвелина Никанорова
Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Автор RUSRADIO LT
музыка для расслабления

Ученые: лучшая музыка для расслабления

Автор Эвелина Никанорова