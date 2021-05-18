Солист The ROOP высказался о песне исполнительницы Manizha

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021».
В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.
«Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться, и победить», — пояснил Вайдотас.
В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.
«Я считаю, что они (эти стереотипы — прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя», — обратился певец к россиянке.
Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop «Discoteque» за идею, что «танцевать в одиночку — это нормально».
Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Еще больше о «Евровидении» – по ссылке.