Солист The ROOP высказался о песне исполнительницы Manizha

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman‎, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021».

В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.

«‎Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться, и победить»‎, — пояснил Вайдотас.

В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.

«‎Я считаю, что они (эти стереотипы — прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя»‎, — обратился певец к россиянке.

Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop «Discoteque» за идею, что «танцевать в одиночку — это нормально».

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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