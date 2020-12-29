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Солнце впало в депрессию

Автор Эвелина Никанорова 20
Солнце впало в депрессию

Солнце впало в депрессию после череды вспышек в начале декабря. В итоге, на новогодние праздники, а, возможно, и до конца января активность звезды не ожидается. О депрессии звезды сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке», – такой вывод делают ученые из долгосрочного прогноза солнечной активности.

По их данным, в настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. Кроме того, за последние две недели на звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, даже слабой вспышки.

Перерыв в активности Солнца типичен для текущей начальной фазы солнечного цикла, утверждают ученые. В итоге, по мнению специалистов, данный перерыв продлиться около месяца.

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