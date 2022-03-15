Соник сражается за Изумруд Хаоса в трейлере «Соника 2 в кино»

Paramount Pictures представили трейлер игрового фильма «Соник 2 в кино». Он основан на игровой франшизе от Sega. Режиссером сиквела вновь выступит Джефф Фаулер.

Новый фильм начинается с того места, где закончился сюжет первого: Соник (озвученный Беном Шварцем) счастливо живет в Зеленых холмах со своими новыми друзьями и пытается доказать, что может стать настоящим супергероем. Вместе со Шварцем, в сиквеле вновь снялись Джеймс Марсден, Тика Самптер, Адам Палли, Ли Мадждуб и Джим Керри в роли главного злодея из серии игр про Соника, доктора Роботника, а также Коллин О’Шонесси снова озвучивает Тейлза после появления в сцене после титров в первом фильме. Ко второму фильму присоединились и новые актеры: Наташа Ротуэлл, Шемар Мур и Идрис Эльба, озвучивающий Наклза.

Источник: InterMedia