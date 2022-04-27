Sony рассказала о планах на сиквел «Человека-паука: Через вселенные»

Компания Sony анонсировала свои новые проекты на ежегодном мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе.

Продюсеры мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» объявили, что вторая часть сиквела «Spider-Man: Across the Spider-Verse» выйдет 29 марта 2024. По их словам, в сиквеле будет рассказано продолжение истории Майлза Моралеса. Кроме того, добавятся 200 новых персонажей, а действие развернется в шести вселенных.

Также компания объявила о запуске в разработку третьей части «Венома» с Томом Харди. Sony Pictures также выпустит сиквел фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Пока нет официально объявленного каста или их даты выхода.

Еще одной новостью стало утверждение рэпера Bad Bunny на роль в супергеройском фильме «Эль Муэрто» (El Muerto). Это первый случай, когда латиноамериканская звезда сыграет главную роль в фильме Marvel. Эль Муэрто – он же Хуан Карлос – антигерой из вселенной Человека-паука.

Это мексиканский герой со сверхспособностями, чья сила передается из поколения в поколение через маску борца. От отца он получает маску предков, после чего их «угнетатель», Эльдорадо, бросает вызов Хуану Карлосу заслужить ее в бою. Его отец жертвует собой ради Хуана Карлоса, когда тот еще ребенок, и Эльдорадо дает Хуану Карлосу десять лет, чтобы он набрался храбрости и сражался за свое право по рождению. Спустя десять лет Эль Муэрто просит Дж. Джона Джеймсона устроить драку с другим героем в маске, которым становится Человек-паук. Когда Эль Муэрто почти разоблачает Человека-паука, Паук наносит удар Эль Муэрто и останавливает бой, чтобы доставить его в больницу. Но это детали из комиксов, а каким будет сюжет фильма пока не известно, хотя дата выхода уже назначена на 12 января 2024 года.

Источник: InterMedia