Listen to «Соотечественники возвращаются в Литву через соседние страны. Власти призывают не хитрить» on Spreaker.

Власти Литвы ежедневно получают сообщения о том, что через Латвию и Эстонию возвращаются граждане Литвы, которые на все время карантина застряли в других странах.

По сообщению Государственной пограничной службы Литвы, речь идет о сотнях соотечественников в день. Министр внутренних дел Рита Тамашюнене призывает граждан Литвы не пытаться хитрить и выкручиваться, а честно отбыть 14-дневную изоляцию. 2-недельная изоляция не нужна в том случае, если вы путешествовали по странам Балтии, не выезжая за их пределы.