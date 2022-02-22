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Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Автор Эвелина Никанорова
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Сосо Павлиашвили и Лариса Долина сняли совместный клип на песню «Я тебя люблю».

Герои рассказывают нам свою историю любви, а шлейф 60-х точно пронизывает каждый кадр этого клипа, – говорится в описании видео. – Винтажный кабриолет, обворожительная Лариса Долина в шикарном платье, рядом с ней – Сосо Павлиашвили в элегантном костюме, и нежные признания в сопровождении музыкального джема. «Я тебя люблю» – это глоток терпкого грузинского вина с нотками роскоши.

Ретрокабриолет, привезенный из Америки всего пару дней назад, был заказан эксклюзивно для съемок клипа.

Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Сосо Павлиашвили и Лариса Долина у кабриолета

– Мы дружим с Сосо уже много лет, – отмечает Лариса Долина. – Когда он предложил мне спеть этот дуэт, я согласилась, не раздумывая, потому что Сосо пишет только красивые и яркие песни, ни одной проходной! Музыкант с большой буквы. И вот спустя 25 лет мы вместе приняли решение дать песне новую жизнь. Валера Степанов написал новую аранжировку, и дуэт зазвучал ещё свежее и мощнее, потому что у нас обоих за плечами многолетний жизненный и творческий опыт. Сосо – безгранично талантливый музыкант с большим и добрым сердцем. Я его ласково называю «мой грузинский князь».

Песня «Я тебя люблю» вошла в новый мини-альбом Сосо Павлиашвили «Жизнь это кайф – dance».

 

Источник: InterMedia

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