Музыкальная новинка

Сосо Павлиашвили выпустил dance-версию «Жизнь это кайф»

Автор Эвелина Никанорова
Сосо Павлиашвили выпустил dance-версию «Жизнь это кайф»
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Сосо Павлиашвили выпустил новый мини-альбом «Жизнь это кайф – Dance» в конце декабря 2021 года.

В него вошли шесть песен, в числе которых – дуэт с Ларисой Долиной «Я тебя люблю», а также «Ла ла ла» – аутентичный сейшельский грув с южным «акцентом» в исполнении семьи Павлиашвили – самого Сосо, его жены Ирины и младшей дочери Сандры, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе музыканта.

– Мы проснулись, мы дышим, мыслим, можем даже горы перевернуть, а значит жизнь – это кайф! Ну как тут не танцевать? – поделился Сосо Павлиашвили.

По словам представителей артиста, новый EP является dance-версией уже полюбившегося поклонникам альбома «Жизнь это кайф».

– Стилистически альбом выдержан в духе 70-х годов, при этом он является совершенно современным и актуальным, насыщен тембрами духовых и скрипичных инструментов, – говорится в описании пластинки.

Источник: InterMedia

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