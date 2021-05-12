Состоялась презентация сборника документов Литовско-Российской комиссии

В Москве 11 мая состоялась презентация сборника документов Совместной литовско-российской комиссии «Литва–Россия. 1917–1920».

Сборник посвящен истории становления отношений между новой Литвой, обретшей независимость в результате Первой мировой войны, Великой российской революции и краха Российской империи, и молодой Советской Россией, только начинавшей выстраивать свои международные отношения.

Mероприятие прошло в соответствии с решением Совместной российско-литовской комиссии историков. Его организаторами выступили Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Институт всеобщей истории РАН и Институт истории Литвы.

В презентации книги, которая проходила в комбинированном формате (онлайн и оффлайн), приняли участие авторы публикации: директор Института истории Литвы, профессор А. Никжентайтис, академик РАН, доктор исторических наук А. О. Чубарьян, также историки России (А. В. Шубин, И. А. Кукушкина и др.) и Литвы (профессор Ч. Лауринавичюс). Модератором дискуссии был заместитель директора Института всеобщей истории Российской академии наук В. В. Ищенко.

Открывая мероприятие, собравшихся приветствовал посол Литовской Республики в Российской Федерации Э. Баярунас. Посол поблагодарил Совместную российско-литовскую комиссию историков и всех, кто участвовал в этом проекте. Э. Баярунас пожелал и дальше развивать конструктивное сотрудничество и активно продолжать поиски исторических документов, важных для Литвы.

Все желающие могут посмотреть запись презентации, которая транслировалась в прямом эфире на YouTube, по ссылке.

Источники тут и тут.