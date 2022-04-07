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Состоялось обсуждение вопросов образования и отдыха украинских детей

Автор R RADIO LT

В Вильнюсе, а затем и в других городах Литвы, рассматривается возможность открыть несколько отделений Международной украинской школы, которые будут работать по субботам. Как сообщили в Министерстве образования Литвы, это обсуждалось на встрече с послом Украины Петро Бешта.

Министр просвещения Юргита Шюгждинене заверила также, что летом будет организовано больше детских летних лагерей при участии украинских детей.

Состоялось обсуждение вопросов образования и отдыха украинских детей

Планируется также финансирование неформальных воскресных школ для украинцев. Эти школы будут созданы самими украинскими общинами.

Юргита Шюгждинене подчеркнула, что сейчас дети принимаются во все учебные учреждения, где только есть свободные места. К каждому ребенку пытаются найти  индивидуальный подход с учетов адаптационного периода, в зависимости от его эмоционального состояния.

Сейчас в детских садах и школах Литвы обучается более 8 тыс. детей из Украины – в основном, в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. В целом учебные заведения могут принять почти 40 тыс. дошкольников и студентов.

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