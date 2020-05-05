Listen to «Сотрудники аптек пройдут профилактическую проверку» on Spreaker.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в качестве меры предосторожности провизоры будут исследованы на коронавирус. В первую очередь будут проверены сотрудники аптек, работающие в зданиях больниц и поликлиник либо на расстоянии 200 метров от них. Затем проверку пройдут провизоры старше 60 лет, далее — сотрудники аптек в крупных супермаркетах с большим потоком посетителей. Позднее проверят и всех остальных провизоров.

Главы муниципальных администраций обязаны подготовить и утвердить порядок организации на территории муниципального образования профилактического лабораторного тестирования фармацевтов на наличие коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что ранее было решено проверить на коронавирус работников торговых точек, находящихся в прямом контакте с клиентами.