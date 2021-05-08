Мероприятия Новости Сотрудники посольства Литвы в России почтили память жертвам войны Автор RUSRADIO LT 2021-05-08 29 В продолжение существующей традиции сотрудники Посольства Литвы в России 8 мая возложили цветы у Вечного огня возле Кремлевской стены в Москве и почтили память всех жертв Второй мировой войны минутой молчания. Метки: вечный огонь ПосольствоНавигация по записямНазад Previous post:Обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Литве Алексея Викторовича ИсаковаАктуальные новости Жители страны голосуют за право быть на природе Автор RUSRADIO LT 2021-01-26 Этим летом между Клайпедой и Нидой будет ходить корабль Автор RUSRADIO LT 2021-03-08 Женщина раскрыла причину своего недосыпа и прославилась в TikTok Автор RUSRADIO LT 2021-01-24 Нарушение тишины обойдется в круглую сумму Автор RUSRADIO LT 2020-11-06 Абитуриенту в Японии аннулировали результаты экзаменов из-за маски Автор Эвелина Никанорова 2021-01-19 Эксперты сформировали мнение о «паспорте возможностей» Автор Анжелика Орлёнок 2021-04-14 Обновлен список пораженных стран Автор RUSRADIO LT 2021-02-15 Когда ученики смогут вернуться за парты Автор RUSRADIO LT 2021-02-10 Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса» Автор Эвелина Никанорова 2021-03-04