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Сотрудники посольства Литвы в России почтили память жертвам войны

Автор RUSRADIO LT 29
В продолжение существующей традиции сотрудники Посольства Литвы в России 8 мая возложили цветы у Вечного огня возле Кремлевской стены в Москве и почтили память всех жертв Второй мировой войны минутой молчания.

В продолжение существующей традиции сотрудники Посольства Литвы в России 8 мая возложили цветы у Вечного огня возле Кремлевской стены в Москве и почтили память всех жертв Второй мировой войны минутой молчания.

Сотрудники посольства Литвы в России почтили память жертвам войны Сотрудники посольства Литвы в России почтили память жертвам войны

 

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