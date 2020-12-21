Советуем посмотреть с детьми

1650 год. Девочка Робин приезжает в ирландский город Килкенни с отцом-охотником. Он должен истребить последнюю стаю волков, которых люди издревле считали злыми животными и боялись. Робин встречает местную девочку Мэйв и узнаёт много нового об ирландских лесах и о себе самой.

Реж. Томи Мур и Росс Стюарт