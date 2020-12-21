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Советуем посмотреть с детьми

Автор RUSRADIO LT 52
Советуем посмотреть с детьми

Легенда о волках / Wolfwalkers

Apple TV+

Wolfwalkers

1650 год. Девочка Робин приезжает в ирландский город Килкенни с отцом-охотником. Он должен истребить последнюю стаю волков, которых люди издревле считали злыми животными и боялись. Робин встречает местную девочку Мэйв и узнаёт много нового об ирландских лесах и о себе самой. 

Реж. Томи Мур и Росс Стюарт

Хильда (2 сезон) Hilda 2020

Netflix

Hilda 2020

В сериале рассказывается о приключениях бесстрашной синеволосой девочки Хильды и её фантастического зверька лисоленя Твига, о её жизни в Пустоглуши, переезде в город Трольберг и встречах с различными мифическими существами.

Сериал основан на книгах Люка Пирсона

Мистер Джангл и Рождественское путешествие / Jingle Jangle: A Christmas Journey

Netflix

Мистер Джангл 2020 netflix

Верный ученик предал изобретателя игрушек, но много лет спустя в жизни этого когда-то оптимистичного мужчины появляется добрая и любопытная внучка, а вместе с ней и новая надежда.

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