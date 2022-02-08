Безопасность

Советы IT-специалистов в День безопасного интернета

Автор Анжелика Орлёнок
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8 февраля – Международный день безопасного интернета. Этот праздник уже 18 лет отмечают во второй день второй недели второго месяца года. К нему присоединяются более 150 стран мира.

Различные мероприятия, призванные поощрять более безопасное использование интернета и технологий, – особенно среди детей и молодежи – будут проходить всю неделю.

Советы IT-специалистов в День безопасного интернета

Вот основные советы, которые в этот день дают IT-специалисты

1. Для защиты своих смарт-девайсов от киберопасностей надо периодически обновлять программное обеспечение и устанавливать современные антивирусные программы. Многие из них уже умеют распознавать мошенников и не дают пользователям заходить на вредоносные сайты.

2. Важно использовать разные пароли для входа на разные интернет-площадки и в онлайн-магазины. Пароли должны быть уникальными и достаточно сложными. И делиться своими паролями ни с кем не надо.

3. Для защиты приватности специалисты советуют закрывать камеры неиспользуемых девайсов,  защищать свои роутеры и смарт-телевизоры.

4. Надо ответственно вести себя в интернете – раскрывать как можно меньше личных данных и не посещать подозрительные сайты.

5. Большое внимание уделяется безопасности во Всемирной паутине детей и подростков.

6. Ну и, конечно же, общая задача всех пользователей – сделать так, чтобы интернет был не только безопасным, но и позитивным.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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