Советы по дистанционному обучению

В связи с объявлением карантина системе образования приходится идти на серьезные перемены. И как бы мы ни волновались о том, как будет проходить дистанционное обучение, всем нам — и учителям, и родителям, и детям, — придется приложить усилия и освоить его. Правительство взяло на себя просветительские, координирующие и финансовые вопросы. Закуплено 35 тысяч компьютеров, которые предназначены для детей из малообеспеченных семей. Не факт, что они дойдут до адресатов к самому началу учебы, 30 марта, однако все участники процесса надеются, что уже к концу следующей недели все технические вопросы будут отлажены и решены.

Школы, которые уже опробовали на себе дистанционное обучение, рассказывают, что первый и самый важный шаг этого процесса — выбрать подходящую платформу для работы. В ней должны быть функции, облегчающие процесс, — возможность в режиме реального времени одновременно работать со всем классом, транслировать ученикам свой экран, вносить в программу документы и задания. Многие школы выбрали для этой цели систему „Microsoft Teams“, однако жёстких указаний, какими программами пользоваться, нет. Таким образом, школы уже сделали первый шаг и подготовили технические возможности для обучения. Следующий шаг — за нами.

Специалисты советуют родителям прежде всего поговорить с детьми. Объяснить, почему обучение будет вестись именно таким образом. Конечно же, помочь им наладить программу — если, конечно, они в этом не разбираются лучше нас. И обязательно побыть вместе с детьми в понедельник с утра — это поможет им не испытывать дополнительного стресса. Заранее рекомендуется организовать рабочее место ребенка, чтобы ничто не отвлекало его от занятий. Продумать распорядок дня — так, чтобы всем, кто в вашей семье сейчас работает и учится из дома, было удобно и комфортно выполнять свои задачи. Вплоть до того, что хорошо бы продумать и как проводить переменки, и когда встречаться всем вместе на обед. И, конечно же, очень важно организовать отдых после завершения школьного дня у ребенка и рабочего дня у родителей, чтобы не создавать хаоса или бесконечной запутанной рутины.

Итак, к понедельнику надо помочь ребенку подготовиться морально и технически. Лишний раз проверить, что у него работают камера и наушники, а под рукой есть всё необходимое для занятий. Ну а далее, с началом дистанционного обучения, педагоги объяснят и как следить за расписанием, и какого этикета и правил общения во время уроков придерживаться. Остается пожелать всем нам взаимопонимания и успехов в дистанционном обучении. А недостаток общения в реальной жизни пока что будем компенсировать в виртуальной.