Советы специалистов, как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям

Департамент пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел Литвы подготовил памятку о том, как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

Специалисты в области гражданской безопасности напоминают, что всю самую подробную информацию можно найти на страницах портала LT72 – она предоставляется на литовском, русском и английском языках.

«Сейчас мы переживаем болезненные события в Украине, поэтому самое главное, что мы должны сделать сейчас, вместо того, чтобы переживать, — подготовиться к возможным ситуациям. На самом деле, знания защищают. Чем лучше мы подготовимся, тем меньше мы будем волноваться и будем в большей безопасности», — говорит Донатас Гурявичюс, представитель Департамента пожарной безопасности и спасения.

По его словам, специалисты гражданской безопасности советуют всегда заранее готовиться к непредвиденным ситуациям и обсуждать с семьей, как бы вы повели себя в той или иной ситуации.

Исходя из ваших потребностей, оцените, что у вас есть, а что еще может понадобиться. Наметьте также, останетесь ли вы дома в случае чрезвычайной ситуации или будете искать другое, более безопасное убежище.

Поговорите о том, где вы встретитесь с членами семьи, если окажетесь в разных местах в случае какого-то бедствия. Запишите адреса мест встреч и телефоны близких вам людей.

«Чтобы в экстренном случае не терять время, держите сложенными заранее все необходимые вещи. Большая часть из них у нас обычно есть, важно только собрать все в одном месте. Они могут понадобиться не только для экстренной эвакуации, но и в том случае, если вы планируете остаться дома, — советует Д. Гурявичюс. — Все мы знаем, что даже после сильного ветра или бури, когда пропадает электричество, запас нескоропортящихся продуктов, воды, самых необходимых вещей помогает выжить, пока мы ждем помощи. Заранее оцените свои потребности и потребности своих близких. Дополните, если считаете, что чего-то не хватает. Не забудьте про дополнительные источники света, аккумуляторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, медикаменты, документы».

Самые важные вещи специалисты советуют держать упакованными, чтобы вы могли быстро их забрать. Другие члены семьи тоже должны знать, где эти вещи находятся дома.

Информация о самых важных вещах, которые хранятся в «тревожном чемоданчике»

Информация о самых важных продуктах, которые пригодятся в случае любого бедствия

Если вы не уверены, получаете ли оповещения, убедитесь, что эта функция установлена на вашем телефоне.