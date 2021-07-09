Современные российские фильмы для детей

Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы, как ему нравится: целыми днями играть в компьютерные игры, а потом с мамой и отчимом поехать на море. Однако обстоятельства сложились так, что он оказался на чужой даче, без интернета, да ещё в компании собственного отца Олега, с которым до этого почти не общался. Найти общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные события, которые происходят в развалинах старинной усадьбы, находящейся недалеко от дачи…