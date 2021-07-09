Современные российские фильмы для детей

Мы часто вспоминаем фильмы для детей, снятые в советское время. Алиса Селезнёва или приключения Электроника. Но и в современной действительности снимают фильмы для детей. Не сказки, а именно художественные фильмы. Мы представляем 6 современных российских фильмов для детей. Все фильмы можно посмотреть на youtube.
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом (2012)
Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы, как ему нравится: целыми днями играть в компьютерные игры, а потом с мамой и отчимом поехать на море. Однако обстоятельства сложились так, что он оказался на чужой даче, без интернета, да ещё в компании собственного отца Олега, с которым до этого почти не общался. Найти общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные события, которые происходят в развалинах старинной усадьбы, находящейся недалеко от дачи…
Частное пионерское (2013)
Мишка и его верный друг Димка — школьники. Они готовятся к празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята очень подружились… Перед Мишкой и Димкой встает непростой выбор — участие в пионерском празднике или спасение собаки. Что важнее? В главной роли Семён Трескунов.
Частное пионерское. Ура, каникулы!!! (2015)
Лучшие друзья Димка, Мишка и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море, а вместе с ними любимая собака Савва. Всего лишь за одну смену ребятам предстоит узнать, какова цена дружбы, сразиться с бандитами за сокровища, нечаянно отравить директора и заблудиться в пещерах. Ну и, конечно же, их ждет первая любовь с настоящими шекспировскими страстями. В главной роли Семён Трескунов.
Тайна тёмной комнаты (2014)
Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тёмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди… В ролях: Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков, Галина Польских и др.
Netflix: ответ британскому министру
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