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Современные российские фильмы для детей

Автор Gintaras Zukas 489
Современные российские фильмы для детей

Мы часто вспоминаем фильмы для детей, снятые в советское время. Алиса Селезнёва или приключения Электроника. Но и в современной действительности снимают фильмы для детей. Не сказки, а именно художественные фильмы. Мы представляем 6 современных российских фильмов для детей. Все фильмы можно посмотреть на youtube.

Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом (2012)

Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы, как ему нравится: целыми днями играть в компьютерные игры, а потом с мамой и отчимом поехать на море. Однако обстоятельства сложились так, что он оказался на чужой даче, без интернета, да ещё в компании собственного отца Олега, с которым до этого почти не общался. Найти общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные события, которые происходят в развалинах старинной усадьбы, находящейся недалеко от дачи… 

Частное пионерское (2013)

Мишка и его верный друг Димка — школьники. Они готовятся к празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята очень подружились… Перед Мишкой и Димкой встает непростой выбор — участие в пионерском празднике или спасение собаки. Что важнее? В главной роли Семён Трескунов.

Частное пионерское. Ура, каникулы!!! (2015)

Лучшие друзья Димка, Мишка и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море, а вместе с ними любимая собака Савва. Всего лишь за одну смену ребятам предстоит узнать, какова цена дружбы, сразиться с бандитами за сокровища, нечаянно отравить директора и заблудиться в пещерах. Ну и, конечно же, их ждет первая любовь с настоящими шекспировскими страстями. В главной роли Семён Трескунов.

Тайна тёмной комнаты (2014)

Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тёмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди… В ролях: Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков, Галина Польских и др.

Современные российские фильмы для детей

Netflix: ответ британскому министру

Эвелина Никанорова 2020-12-08

Стриминговый сервис Netflix не планирует сопровождать каждую серию сериала «Корона» пояснением о том, что это художественный вымысел. Кроме того, сервис не

Современные российские фильмы для детей

Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

Эвелина Никанорова 2021-01-13

Киностудия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина:1984» на премию «Оскар» во всех категориях. Об этом сообщил ComicBook. 

Современные российские фильмы для детей

В спецвыпуске «Друзей» появится Джастин Бибер в костюме картошки

Эвелина Никанорова 2021-04-20

В спецвыпуске сериала

Современные российские фильмы для детей

В Сети вышел мини-фильм Ренаты Литвиновой на музыку Земфиры

Эвелина Никанорова 2021-06-09

На YouTube вышел

Современные российские фильмы для детей

Фильмы и сериалы на литературной основе

RUSRADIO LT 2020-12-23

Загадочный вирус выкосил большую часть Америки. Выжившие разделились на тех, кто еще верит в добро и видит во снах Матушку Абигейл, и тех, кто пошел за

Современные российские фильмы для детей

Киноновинки недели от RUSRADIO LT

RUSRADIO LT 2021-02-19

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

Современные российские фильмы для детей

Фильмы о привидениях

Gintaras Zukas 2021-05-14

16 мая отмечается День танцев с привидениями. По этому поводу вашему вниманию подборка из 6 фильмов о призраках.

Современные российские фильмы для детей

Топ-6 фильмов 2002-го года

Gintaras Zukas 2021-06-28

Топ-6 фильмов 2002-ого + один

Современные российские фильмы для детей

Топ-3 фильмов для «Пятницы 13-ого»

RUSRADIO LT 2020-11-13

Пока не работают кинотеатры, вспоминаем фильмы, которые можно посмотреть дома. Сегодня это топ-3 фильмов для «Пятницы 13-ого».

Современные российские фильмы для детей

Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

RUSRADIO LT 2021-01-04

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

Современные российские фильмы для детей

Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в апреле

Gintaras Zukas 2021-04-09

Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в апреле. Жуки 2 (сериал). Гуляй, Вася! Свидание на Бали (фильм).

Современные российские фильмы для детей

Появился новый тизер культового сериала «Декстер»

Эвелина Никанорова 2021-05-31

Видеоролик представляет

Современные российские фильмы для детей

Подарок от Warner Bros

Эвелина Никанорова 2020-12-08

Все релизы компании Warner Bros. в 2021 году будут выходить одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

Современные российские фильмы для детей

Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Эвелина Никанорова 2021-01-13

Netflix опубликовал превью фильмов своего производства, которые выйдут в 2021 году.

Современные российские фильмы для детей

Marvel выпустили русский трейлер «Шан-Чи: Легенда десяти колец»

Эвелина Никанорова 2021-04-20

Marvel Studios представили дебютный

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