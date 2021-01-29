Современные технологии – в борьбе за здоровый образ жизни

Современные технологии развиваются семимильными шагами и сегодня отлично помогают в борьбе с вредными привычками. Здоровый образ жизни становится модой, и в его пользу делаются фантастические разработки. Даже борьба с ожирением может стать не такой скучной и монотонной благодаря различным датчикам, играм, онлайн-консультациям и многому-многому другому.

Есть, например, приспособления, которые носятся на теле – всевозможные нагрудные ремни и т.д. Они измеряют все важные параметры организма, мотивируют на упражнения, контролируют их, ставят задачи и следят за их выполнением! И делают это с не меньшим энтузиазмом, чем личные тренеры.

Для людей, у которых лишний вес вызван недосыпанием, созданы гаджеты для слежения за сном. Например, часы с ценной информацией о фазах быстрого, легкого и глубокого сна. Для тех, у кого полнота вызвана постоянными стрессами, в помощь – программы для снятия стресса и медитации. Умные весы могут стать голосом жестокой правды, который сообщает о содержании жира в организме, следит за весом и индексом массы тела. Более того – прямо в домашних условиях теперь можно тестировать состав не только своей крови, но и микроорганизмов кишечника!

Но еще дальше продвинулись современные технологии в борьбе с курением. Например, создан гаджет – наручный браслет, распознающий движение руки при курении. Датчики, которые с 98-процентной точностью распознают попытку своего хозяина покурить, присылают ему в этот момент текстовые или видео-сообщения, призывающие от этого отказаться. Выступила на борьбу с вредными привычками и виртуальная реальность. Одна из игр, подготовленных исследователями, предлагает заядлым курильщикам давить сигареты. Многим из них ощущение победы в игре помогло бросить курить и в реальности.

Есть мобильные приложения для тех, кто мечтает о рельефном животе с кубиками. Веб-тренер подберет упражнения для пресса и поможет мечту сделать реальностью. А еще, например, многие люди забывают о такой важной потребности организма, как вода. Им на помощь придет мобильная напоминалка. Она рассчитает, какое количество воды необходимо именно ее хозяину, и проследит за тем, как он справляется с задачей. Есть множество отличных приложений для бега, которые превратят заботу о здоровье в увлекательное мероприятие.

Итак, для тех, кто хочет бросить делать что-нибудь плохое, сегодня – огромный список возможностей и средств. Уникальные разработки, умные гаджеты, заботливые программки. Просто невозможно устоять и не начать вести здоровый образ жизни!