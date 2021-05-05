Совсем скоро привиться от коронавируса можно будет в аптеках

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что после осуществления определёных технических процедур часть аптек смогут прививать жителей от коронавируса. За выделение вакцин аптекам будут ответственны самоуправления. Представители Минздрава порадовались, что возможность вакцинации жителей в аптеках наконец стала реальностью, но для этого безусловно понадобится более тесное сотрудничество между муниципалитетами и аптеками. В свою очередь, представители Ассоциации аптек Литвы также рады скорому старту этого процесса. Необходимо отметить, что прививка в аптеке будет такой же безопасной, как и в других местах вакцинации.

Прививку от коронавируса получил каждый четвёртый житель ЕС

Тем временем в ЕС сделано 150 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По её словам, первую дозу вакцины получила четверть взрослого населения ЕС, в странах которого проживают 450 млн человек. А уже в июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения.

Гуманитарная помощь Индии

Между тем в Индию за период с конца апреля прибыли 17 партий медицинского оборудования и медикаментов. В общей сложности оперативную помощь стране оказали минимум 14 государств. Иностранная помощь включала баллоны с кислородом, аппараты ИВЛ, противовирусные препараты, комплекты для экспресс-тестов на коронавирус и другие средства для борьбы с пандемией.

Италия планирует разрешить въезд туристам

А вот в Италии, судя по всему, дела идут на лад. Страна планирует с середины мая разрешить въезд туристам. По словам итальянского премьер-министра Марио Драги, «настало время» покупать билеты и бронировать отель для отпуска в Италии. Предполагается, что для передвижения внутри страны путешественники получат специальный «ковидный паспорт».

Запрет на встречи не действует, если о нём не знать

И в заключение выпуска новость из рубрики «А так можно было?». 43-летний житель немецкого Хагена пригласил в свою квартиру на праздник более 40 гостей, и это несмотря на действующие ограничительные меры. По данным полиции, в квартире площадью 70 кв. м находились 26 взрослых и 17 детей. Никто из гостей не носил защитную маску. Проживающий в квартире мужчина заявил, что поводом стал религиозный праздник, и он не знал о введённом из-за пандемии запрете на встречи такого большого числа людей.