Совсем скоро в Литве появится «паспорт возможностей»

Министерство экономики проинформировало, что сейчас подходят к концу технические работы по созданию «паспорта возможностей». До 24 мая будут представлены все детали. Будут созданы два сайта на литовском и английском языках. Адреса сайтов будут объявлены после старта проекта. Чтобы получить «паспорт возможностей», на сайте надо будет ввести идентификационные данные и сохранить код QR в телефоне или на компьютере. Никакие дополнительные документы не нужны – этот код и будет «паспортом возможностей». Он начнёт действовать с 24 мая. Его смогут получить люди трёх групп: привитые, переболевшие коронавирусом или получившие отрицательный результат теста. Более подробную информацию вы сможете найти здесь.

В Клайпеде открыт новый центр вакцинации

Между тем сегодня в Клайпеде, в здании Международного университета LCC, открылся новый центр вакцинации. Отныне здесь будут прививать большую часть клайпедчан – в новом центре оборудовано 20 кабинок для вакцинации, просторный зал ожидания и пр. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, в настоящий момент на вакцинацию ожидаются все жители Клайпеды возрастной группы 45+. Для этого есть всё необходимое – вакцины, условия, медики также готовы. Напомним, что это не единственный центр вакцинации. Есть ещё два: по адресу ул. Галинё Пилимо, 3 и пр. Тайкос, 76. Напомним, что регистрация проходит на странице vakcinavimasklaipedoje.lt. На вакцинацию рекомендуется приходить за 10 минут до назначенного времени.

В Лондоне состоялась церемония Brit Awards

И в заключение выпуска. В Лондоне прошла церемония награждения британской музыкальной премией Brit Awards с участием 4000 гостей. Гостям и участникам мероприятия при входе на лондонскую арену O2 нужно было показать отрицательный тест на коронавирус. Вместе с тем, оказавшись на своем месте, им уже не нужно было соблюдать дистанцию или сидеть в защитных масках. Напомним, что изначально церемония должна была состояться три месяца назад, однако её пришлось отложить из-за высокого уровня заражения коронавирусом в Великобритании.