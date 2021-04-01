Создан идеальный собирательный образ советской киногероини

Редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» изучила рейтинги самых стильных советских киногероинь и решила создать идеальный образ.

С этой целью в интернете провели опрос: зрители голосовали за самую удачную прическу, самые выразительные глаза, самый изящный нос, самые чувственные губы. Разумеется, выбирали и самый изящный наряд.

В итоге зрительские симпатии распределились следующим образом:

1. Прическа: Наталья Варлей («Кавказская пленница»)

2. Глаза – Лариса Гузеева («Жестокий романс»)

3. Губы и нос – Александра Яковлева («Чародеи»)

4. Наряд – Людмила Гурченко («Карнавальная ночь»).

Образ идеальной киногероини воплотила Лера Кирьякова – художница, создающая рисунки в стиле полуреализма. Её портреты знаменитостей, напоминающие современные диснеевские мультфильмы, пользуются популярностью во всем мире. Например, звезда сериала «Шерлок» Аманда Аббингтон попросила у Леры разрешения поставить свой портрет на аватарку.

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