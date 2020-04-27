Listen to «Спасибо героям! Акция, посвященная медицинским работникам» on Spreaker.

Отмечая День работников медицины, правительство инициирует акцию, в рамках которой призывает жителей страны создавать электронные открытки с благодарностью медикам и делиться ими в соцсетях.

Все открытки можно выложить на сайте aciuherojams.lt. А в Вильнюсе благодарность медикам будет выражена тремя инсталляциями „Mes kartu“, “Мы вместе” — таким образом столица поздравит всех медработников с их профессиональным праздником.

По вечерам светящиеся инсталляции зажгутся на транспортных кольцах около больниц Сантарос и Антакальне, а также на въезде в Лаздинайскую больницу. Они останутся там до 12 мая, когда будет отмечаться Международный день медсестер.