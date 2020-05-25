“Спасибо, Литва” — акция благодарности

Listen to «“Спасибо, Литва” — акция в благодарность медработникам, учителям, полицейским, спасателям и другим службам» on Spreaker.

Сегодняшняя, ставшая уже традиционной, пресс-конференция правительства прошла отнюдь не традиционно.

И, кроме того, в необычном месте — на крыше Театра оперы и балета. На пресс-конференции представитель правительства Гедрюс Сурплис объявил об акции “Спасибо, Литва”. Эта акция организована правительством Литвы совместно с муниципалитетами городов и районов страны.

Цель акции — сказать большое спасибо всем тем, кто принимал активное участие в преодолении первой волны коронавируса.

Речь идет и о медиках, и о полиции, и о службах спасения, и об учителях.

Венчает акцию общий концерт оркестров и хоров, который состоится 1 июня в 17.00.