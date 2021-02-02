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Специалисты банка Luminor предупреждают о мошенниках

Автор RUSRADIO LT 22

Банк Luminor предупреждает клиентов о мошенниках. Они призывают владельцев платежных карточек через приложение Smart ID подтверждать платежные операции, которых на самом деле не было.

Специалисты еще раз напоминают, что вводить свои коды подключения и пароли следует только при самостоятельном совершении финансовой операции, а не по чьей-то просьбе в любое время суток. Если все же возникли подозрения, что данные были украдены, необходимо как можно скорее информировать свой банк и полицию.

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А Европол предупреждает о мошенниках, продающих поддельные справки об отрицательном тесте на коронавирус. Полиция уже задержала несколько подозреваемых. Поддельные справки они продавали  в аэропортах Британии и Франции, по интернету, а также через мобильные мессенджеры в Испании и Нидерландах. Цена фейковой справки – от 40 до 300 евро. Тест на ковид у путешественников требуют в большинстве европейских и других стран.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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