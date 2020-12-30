Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Геологи в Расейняйском районе завершили сбор всех проб, необходимых для установления причин появления в питьевой воде мышьяка.

Первичные результаты могут быть известны весной. Специалисты будут исследовать пробы грунта и подземных вод, часть из них – в зарубежных лабораториях. Одна из главных задач – установить, является ли содержание мышьяка в водах природным явлениям, или это результат деятельности человека. Превышающая нормы концентрация данного химического элемента ранее также была обнаружена в некоторых водохранилищах районов Лаздияй, Вилкавишкиса, Мариямполе, Юрбаркаса и др.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.