Новости

Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Автор RUSRADIO LT 21

Геологи в Расейняйском районе завершили сбор всех проб, необходимых для установления причин появления в питьевой воде мышьяка.

Первичные результаты могут быть известны весной. Специалисты будут исследовать пробы грунта и подземных вод, часть из них – в зарубежных лабораториях. Одна из главных задач – установить, является ли содержание мышьяка в водах природным явлениям, или это результат деятельности человека. Превышающая нормы концентрация данного химического элемента ранее также была обнаружена в некоторых водохранилищах районов Лаздияй, Вилкавишкиса, Мариямполе, Юрбаркаса и др.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

В Вильнюсе расширена возможность тестирования

В Вильнюсе расширена возможность тестирования

Автор RUSRADIO LT
Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Автор Эвелина Никанорова
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr. / Besitęsiantis karantinas Vilniuje

Как рассчитывается период изоляции для родителей с детьми

Автор Анжелика Орлёнок

Правительство пополнило список муниципалитетов, в которых вводится карантин

Автор RUSRADIO LT

Приморские гостиницы ждут праздничных выходных

Автор RUSRADIO LT

Нарушение тишины обойдется в круглую сумму

Автор RUSRADIO LT

В Вильнюсе появилась новая прогулочная тропа

Автор RUSRADIO LT

В Азии открыли новый вид обезьян

Автор Эвелина Никанорова
Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Автор RUSRADIO LT