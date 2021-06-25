Специалисты комментируют аргументы против вакцинации

Многие люди скептически относятся к прививкам. Аргументы против вакцинации могут выдвигаться самые разные, и основные из них – наличие противопоказаний и побочных эффектов. Специалисты комментируют такие мнения и поясняют, чем они ошибочны. Аргумент 1. Если до пяти лет ребенок ничем не болел, то и дальше он уже не будет болеть, прививки ему не нужны.

Опровержение. Здесь смешаны функции неспецифического и специфического иммунитета. Действительно, неспецифический иммунитет полностью формируется к пяти годам, но он отвечает только за защиту от условно-патогенных организмов, населяющих кожу, кишечник, встречающихся в повседневной жизни. Уберечь наш организм от серьезных инфекций, для борьбы с которыми необходима выработка антител, он не способен. И здесь есть два варианта формирования невосприимчивости: переболеть или сделать прививку. Если встретится опасная инфекция, неизвестно, кто победит: патогенные микробы или наш организм. По статистике, от дифтерии умирают 7 из 10 заразившихся детей. Здесь выбор в пользу прививок очевиден.

Аргумент 2. Противники вакцинации от «детских» болезней (свинки, краснухи, кори) утверждают, что лучше переболеть ими в детском возрасте, так как эффект от прививки долго не сохраняется, а взрослые очень тяжело переносят эти инфекции.

Опровержение. Да, иммунитет после вакцинации от этих болезней не пожизненный, а взрослые действительно плохо переносят заболевания. Но прививаться от них необходимо, потому что существуют серьезные последствия, если перенести «детские» болезни пусть и в раннем возрасте:

После свинки (паротита) у мальчиков высок риск бесплодия.

После краснухи часто развиваются артриты.

Если девочка не была привита и не переболела в детстве, при наступлении беременности и заболевании краснухой возможны уродства плода.

А для создания длительного иммунитета применяют ревакцинацию.

Аргумент 3. Производители вакцин наживаются на людях, заставляя всех делать прививки.

Опровержение. Конечно, фармпроизводители не работают себе в убыток, но не стоит необоснованно их обвинять. Ведь вакцина от оспы была создана не для получения прибыли, а для избавления человечества от страшного недуга. На разработку новых вакцин тратятся большие деньги; исследования не прекращаются, так как появляются новые болезни. Например, тот же коронавирус. Никто же не обвиняет производителей колбасы или конфет, что они продают свою продукцию и наживаются на людях. К тому же большая часть прививок совершенно бесплатны, их стоимость оплачивает государство.

Аргумент 4. Противники вакцинации приводят массу примеров, когда непривитые дети ничем не болеют, а привитые – болеют постоянно.

Опровержение. Прививки здесь совершенно ни при чем. Никто не разбирается в условиях проживания, режиме питания, индивидуальных особенностях детей: наследственности, врожденных заболеваниях и других факторах. Люди так устроены, что на отрицательные моменты сразу же обращается пристальное внимание, а что-то хорошее упускается из вида. Поэтому прежде чем делать выводы, нужно изучить факты.

Аргумент 5. Прививка сопровождается побочными эффектами, которые отрицательно сказываются на здоровье ребенка.

Опровержение. Действительно, после вакцинации иногда проявляются такие побочные эффекты, как высокая температура, аллергические реакции, ухудшение самочувствия. Но эти явления – признак правильной работы иммунной системы, они проходят зачастую самостоятельно. Иногда врач назначает симптоматическое лечение. Тяжесть побочных проявлений несравнима с тяжестью инфекционных заболеваний, от которых проводится прививка.

Аргумент 6. В прививках содержатся не только опасные микроорганизмы, но вредные вещества-консерванты. Например, ртуть и формальдегид, способные вызвать серьезные осложнения.

Опровержение. Да, в вакцинах содержатся убитые возбудители, частицы вирусов и бактерий, но ровно такое количество, которое необходимо для выработки антител. Вызвать инфекционное заболевание они не способны.

Что касается наличия консервантов и стабилизаторов, то без них вакцина не сможет храниться. Количество этих веществ настолько незначительно, что разговоры об их воздействии на организм просто несостоятельны. Например, в вакцине от гепатита В содержится консервант меркуротиолят – соединение ртути – в количестве 1,0 г на 100 мл. Если пересчитать количество на объем вакцины, получится 0,00001 г вещества. Это количество полностью выводится из организма через три дня. К тому же ртуть в этом соединении находится в неактивном состоянии. А вот энергосберегающие лампы, которые имеются в каждом доме, содержат от 3 до 5 мг ртути. Поэтому если их разбить, это может представлять для человека опасность.

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