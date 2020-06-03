Listen to «Специалисты линии эмоциональной помощи помогли нескольким тысячам человек» on Spreaker.

Профессионалы и волонтеры бесплатной линии эмоциональной помощи 1809 оказались полезны почти трем тысячам человек — сообщает Министерство здравоохранения.

Основные задачи волонтеров — выслушать, дать совет, помочь увидеть проблемы под другим, более позитивным, углом. А иногда — даже спасти жизнь, остановить эмоционально и психологически опустошенного человека у самого края.

Напоминаем, что бесплатная линия эмоциональной поддержки 1809 была создана на время карантина на базе уже существовавших служб доверия и помощи. Планируется, что линия 1809 просуществует до 1 июля, однако при необходимости ее работа будет продолжена.