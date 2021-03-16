Специалисты напоминают о необходимости привиться от энцефалита

С приходом весны начинают просыпаться и клещи, напоминают специалисты. И приглашают сделать прививку от клещевого энцефалита.

Лечения от этой опасной болезни нет. По словам ученых, не следует прививку откладывать на лето: для формирования иммунитета необходимо время.

Чтобы расширить охват вакцинации от клещевого энцефалита, от него начинает прививать сеть аптек Eurovaistinė в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй. В аптеках сети прививают только взрослых.

Желающие сделать прививки должны зарегистрироваться по телефону 8 800 50005.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.