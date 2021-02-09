Специалисты призывают сообщать о заражении коронавирусом

О том, где заразились коронавирусом и с кем после этого контактировали, Центру общественного здоровья все больше жителей страны сообщают самостоятельно. Не дожидаясь звонка от добровольцев Центра.

По данным Центра общественного здоровья, за последние недели электронные анкеты заполнили более 1300 человек. Специалисты призывают жителей страны поступать так и дальше. Ведь чем быстрее будут получены данные, тем скорее будут отправлены на изоляцию люди, которые общались с инфицированными и могут продолжить распространение вируса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.