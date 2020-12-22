Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее.

Сейчас в Литве бесплатно прививают от гриппа: людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями (онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и т.д.). Также бесплатно привиться могут беременных женщин, людей проживающие в домах опеки, а также медицинские работники.

За прививками нужно обращаться к своему семейному врачу. Это можно сделать и на удаленной консультации.