Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее.
Сейчас в Литве бесплатно прививают от гриппа: людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями (онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и т.д.). Также бесплатно привиться могут беременных женщин, людей проживающие в домах опеки, а также медицинские работники.
За прививками нужно обращаться к своему семейному врачу. Это можно сделать и на удаленной консультации.
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