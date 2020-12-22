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Здоровье Новости

Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Автор RUSRADIO LT 27
Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее

Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее.

Сейчас в Литве бесплатно прививают от гриппа: людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями (онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и т.д.). Также бесплатно привиться могут беременных женщин, людей проживающие в домах опеки, а также медицинские работники.

За прививками нужно обращаться к своему семейному врачу. Это можно сделать и на удаленной консультации.

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RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

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