Специалисты здоровья раздумывают о снятии ограничений

Специалисты здоровья раздумывают о том, какие ограничения можно было бы снять там, где большинство жителей привиты от коронавируса. Профессор Литовского университета наук о здоровье Кестутис Петриконис сказал, что ещё в этом месяце Совет экспертов здоровья вынесет предложения по снятию некоторых ограничений. По его словам, прежде всего на более свободный режим могли бы перейти коллективы, где большинство привито. В частности, Совет экспертов здоровья намерен говорить о специальных зонах, где люди могли бы чувствовать себя более свободно. Для начала это могли бы быть большие учреждения, где привито более 90%, например, университеты. По словам профессора, возможно, стоит снять ограничения в тех регионах и районах, где мэры и их команды ощутимо поработали. Напомним, что за последние двое суток в Литве было установлено почти 2,2 тыс. новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости в настоящий момент составляет более 476 случаев на 100 тыс. населения. Тем временем количество полностью привитых жителей составляет почти 1,6 млн.

Повсеместная ревакцинация препаратом Pfizer-BioNTech не оправдана

Американские эксперты считают, что повсеместное введение третьей дозы вакцины Pfizer-BioNTech лицам старше 16 лет не оправдано. Ревакцинацию этим препаратом рекомендуют проводить среди людей в возрасте 65 лет и старше, а также среди тех, у кого есть высокий риск тяжёлого течения коронавируса. В то же время эксперты отклонили предложение о повсеместной ревакцинации среди лиц в возрасте 16 лет и старше, указав на побочные действия, которые третья доза может вызывать у молодых людей. Напомним, что в середине июля производители вакцины Pfizer-BioNTech пришли к выводу, что защитный эффект через полгода после второй прививки начинает снижаться. И тогда необходима третья доза – особенно для людей с ослабленной иммунной системой. По мнению разработчиков препарата, ревакцинация обеспечивает самый высокий уровень защиты от всех вариантов коронавируса, протестированных на сегодняшний день.