Специальная карта для любителей шашлыка: 13 отличных мест

Знакомство с Литвой для многих ассоциируется с ароматным запахом дыма. Дело в том, что привычки у наших сограждан многие годы остаются неизменными. Во всяком случае, несколько последних лет большинство (почти 60%) жителей нашей страны любимым видом досуга называют спокойный отдых на природе у воды или в усадьбе. Понятно, что такой вид отдыха трудно представить без аромата сочного, запекающегося на огне шашлыка.

Все знают, что запекание мяса на огне – один из старейших способов приготовления пищи. А вот само слово «шашлык», как считается, пришло к нам из татарского языка, где «шиш» означает «шампур». Так что в Литву шашлык, скорее всего, попал в XIV–XV веках. Ну а первые записанные рецепты этого ароматного блюда датируются XIX веком.

А пока природа всё еще готовится открыть для нас сезон гриля, агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje заранее подготовило новую карту страны. Это специальный путеводитель для любителей шашлыка под названием «В путь – с шампурами».

1. Шашлык в Ужуписе (Вильнюс)

Приходилось ли вам когда-нибудь заходить в столице в бар с корзиной для пикника, полной закуски и маринованного мяса? Оказывается, такое возможно. Downtown Forest в Ужуписе – первый, и на данный момент единственный, гриль-бар в Литве, который сдает в аренду оборудование для гриля. Почти как в собственной усадьбе. Оборудование можно будет выбирать в зависимости от того, что и в каких количествах вы планируете жарить – от аргентинской печи до чугунного настольного мангала всего для нескольких человек. А еще здесь есть уголь, приспособления для жарки, посуда и др. Кстати, здесь можно остаться и на ночевку в палатке или в деревянном «домике хоббита».

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2. Мангалы в форме животных рядом с бункером (Паневежский район)

Олень, кабан, медведь, горный козел… Это не экспонаты парка скульптур, а мангалы ручной работы уникального дизайна в форме животных. Готовить запеченное мясо именно на них, проводя время на свежем воздухе, предлагает парк развлечений Idėjų parkas Bunkeris. В парке, который работает круглый год, предлагаются услуги по аренде мангалов, шампуров для шашлыка и даже котлов для плова (цена зависит от сезона). Интересно, что парк обосновался на территории, где с 1969 года была военная база связи Советского Союза, командный пункт, столовая и убежище в подземном бункере. Теперь в бункере на площади почти 400 кв. метров оборудованы Комнаты страха.

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3. Вкусный пикник в лавандовом хозяйстве (Вильнюсский район)

Посетителей с шампурами ждут и в частном месте для отдыха Lavender Village. Здесь предлагают отдых для любителей не только лавандовых лужаек, но и прогулок по берегу озера. В Lavender Village есть места для костров, где гости могут жарить подготовленное ими мясо, используя свои приспособления для жарки или взятые в аренду (резервировать надо заранее). Лавандовое хозяйство открыто круглый год. К слову, здесь можно полакомиться и десертами с лавандой местного приготовления: лимонадом, кексиками или мороженым с лавандовым медом.

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4. Шашлычный пир на корабле (Клайпеда, Шилутский район)

Фанаты водного туризма могут полакомиться шашлыками или запеченным мясом, почти не покидая корабля. Они могут арендовать корабль для познавательного путешествия по Куршскому заливу или реке Минии. Гриль можно бесплатно использовать, пришвартовавшись в одном из портов. Например, – по дороге из Клайпеды можно остановиться в Йодкранте. Или по дороге из Минге остановиться в Ниде (во время плавания использовать мангал небезопасно из-за опасности пожара). Если вы не успели позаботиться о еде, вкусную заготовку шашлыка для запекания можно заказать в Минге.

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5. Пикник между кольцами Ботанического сада (Клайпеда)

К радости посетителей Клайпедского университетского ботанического сада – не только разнообразная растительность, но и возможность остаться на более продолжительное время. Здесь можно организовать пикник или провести праздник для семьи и друзей. В трех местах для отдыха находятся беседка, мангал, шампуры. Остаётся только привезти с собой дрова и еду. Кстати, Ботанический сад граничит с городской велосипедной трассой, которая проходит от Тауракальниса вдоль реки Дане аж до Старого города Клайпеды. Так что в такую поездку можно смело отправляться и на велосипедах.

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6. Трое возле шашлычной, не считая овец (Шяуляйский район)

Готовку шашлыка можно прекрасно совместить с посещением хозяйства некрупных животных, где водятся овцы, дающие молоко. К услугам гостей – не только отличная местность для пикника, оборудование для барбекю, но и тематические программы гостеприимных хозяев «По следам доктора Дулиттла», «Разговоры о сыре», «Домашние птицы».

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7. Пикник в поместье (Укмергский район)

Устроить пикник, оказывается, можно даже в бывшей резиденции Радвилов – в парке поместья Тауйенай XVI века. Посетителей приглашают не только погулять и навестить обитателей зверинца, но и отдохнуть в уютных местах с возможностью самостоятельно организовать пикник (резервировать надо заранее).

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8. Если «гриллить» – так с помощью шеф-повара в поместье Васакнай (Зарасайский район)

Если уже испробованы (и успели поднадоесть) традиционные рецепты маринадов для шашлыка, остается обратиться за помощью к шеф-повару. На берегу озера в парке поместья Васакнай оборудованы целых 12 мест для костров с приспособлениями для гриля, дровами и мангалами. Пользоваться ими бесплатно могут все, кто закупит в гастро-баре поместья наборы маринованного мяса, приготовленные профессиональным шеф-поваром. Останется только испечь эти восхитительные заготовки на лоне не менее восхитительной природы.

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9. Индейский пикник (Клайпедский район)

На лагерной стоянке в деревне Винету в живом Музее истории американских индейцев под открытым небом сдаются мангалы и шампуры для шашлыка. Для отдыхающих оборудованы беседки. А пока жарится шашлык, здесь можно поиграть в индейские подвижные игры на свежем воздухе.

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10. Побег на остров (Купишский район)

Купишское море – четвертый по размеру искусственый водоем в Литве. Он известен своим островом Uošvės liežuvis (Тёщин язык). На берегу моря оборудованы места для купания, площадки для отдыха и для костров, беседки. А ещё в отличном месте для отдыха Багдоняй (897917, 25.011889 (WGS) – скамейки, места для палаток, причал для лодок и даже понтонный плот. С ним, кстати, можно добраться до острова Žento slėptuvė (Убежище зятя). На этом острове тоже есть беседка, скамейки, места для костра и пикника.

11. В тени самого высокого моста (Алитус)

Зона отдыха леса Муйжеленай расположилась рядом с мостом Белой розы. Мост высотой 38,1 м внесён в Книгу рекордов Литвы как самый высокий мост для пешеходов и велосипедистов. В местах для отдыха рядом с Алитусским курганом оборудованы беседки с сидячими местами и столами. Есть здесь и места для костров. Останется только прихватить с собой оборудование для жарки шашлыка. Это прекрасное место не только для отдыха, но и для знакомства со столицей Дзукии.

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12. Ароматный дым в парке приключений (Таураге)

После того как будут испробованы веревочные трассы для лазания по деревьям в Парке приключений Таурай, самом большом в Жемайтии и известном своими домиками на деревьях, – самое время подкрепиться. Посетители могут готовить разные вкусности, привезенные с собой, в специальных беседках парка. Здесь оборудованы места для костров и решетки, а в администрации парка можно купить дрова. Не забудьте побродить и по Тропе ощущений. На отрезке длиной в 1 километр – целая сотня разных поверхностей для интересных ощущений и впечатлений.

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13. Плот для барбекю (Тракай)

Горячая новинка сезона в Тракае – плот для барбекю BBQ spurga. В любую погоду, в любе время суток можно плавать по озеру Гальве и наслаждаться не только живописными пейзажами побережья, но и лакомиться, – прямо здесь, посреди плота, готовя еду на гриле. Кстати, на плоту можно отдыхать и со своими домашними питомцами.

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