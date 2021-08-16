Спикер Сейма: мы должны укреплять диалог с гражданами

О «паспорте возможностей» и мигрантах мы поговорим сегодня со спикером Парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

– Мой первый вопрос связан с «паспортом возможностей», который частично вступил в силу уже сегодня, и бесплатных тестов с сегодняшнего дня нет. Это серьезно обсуждается. И в интернете тоже. Как вы оцениваете решения, связанные с «паспортом возможностей»?

– На мой взгляд, любые решения Правительства о возможных ограничениях я, во-первых, оценивала бы как меры, направленные на активизацию процесса вакцинации. Мы на данный момент знаем наверняка, и это не предположения, а научно доказанный факт, что вакцинирование, во-первых, значительно облегчает течение болезни, если уж не удалось её избежать. Во-вторых, вакцинирование значительно замедляет распространение инфекции. И, в-третьих, массовое вакцинирование подводит нас к «коллективному иммунитету». Всё это вместе создаёт предпосылки эффективного контроля над инфекцией и, как следствие, – более скорого возвращения к нормальной, к привычной жизни. И, на мой взгляд, новая волна вакцинации, которую мы наблюдали за последние несколько недель, свидетельствует о том, что меры Правительства всё-таки сработали. И число привитых на данный момент уже приближается к 1,6 млн человек. Так что, видимо, в этом свете я бы, в первую очередь, оценивала те новые ограничения, которые вступили в силу сегодня.

– Уже более полутора месяцев в нашей стране – волна мигрантов. Правда, она сейчас временно приостановилась. Способны ли мы эффективно бороться с нелегальной миграцией?

– На данный момент, я думаю, можно сказать, что ситуация с нелегальной миграцией более-менее стабилизировалась. Этому способствовало, в первую очередь, решение разворачивать нелегальных мигрантов, делающих попытки пересечь границу из Беларуси в Литву. Надо сказать, что это решение не было лёгким. Оно было принято с пониманием всей серьезности ситуации. И на сегодняшний момент мы видим, что аналогичные решения принимают и Латвия, и Польша, которые, видимо, уже находятся в ситуации, подобной нашей. Теперь, конечно, важно сделать всё, чтобы процесс миграции на территории Литвы во всех его проявлениях принял максимально цивилизованные формы. Я имею в виду не только в отношении к самим мигрантам, в особенности – соблюдая их права человека. Но это касается и наших сограждан. Особенно тех, которые живут на границе или вблизи тех мест, в которых сейчас поселены мигранты. Я хочу заверить, что мы понимаем их переживания и опасения. Надо также учитывать, что с такой ситуацией миграции, и в таком объёме, мы действительно, как государство, столкнулись впервые. И эта волна миграции спровоцирована умышленно и нагнетается сознательно. Но мы сделаем всё, чтобы эти процессы, которые касаются нелегальной миграции, стали максимально управляемыми. И чтобы беспокойство наших сограждан – чтобы на него была реакция и помощь им – такая, как им нужна.

– Давайте ещё раз вернемся к этой экстраординарной ситуации. Например на прошлой неделе, которая закончилась митингом, а затем и ночным буйством около здания Парламента. Как вы считаете, всё ли сделала власть, чтобы напряжение в обществе не зашкаливало? Чтобы люди понимали мотивацию решений, которые их напрямую касаются. Может быть, не было бы тогда этой агрессии, которая вылилась потом у здания Парламента.

– Вы знаете, может создаться впечатление, что те, которые принимают решение, не всегда – или недостаточно – слышат тех, которых напрямую эти решения касаются. Или, может, не всегда учитывают их мнение. Но я могу вас заверить, что это не так. Иногда нужно учитывать слишком большое количество факторов. Которые, к тому же, ещё и стремительно меняются во времени. И поэтому, естественно, возможны некоторые ошибки или накладки. Действительно важно, чтобы коммуникация была постоянная. Чтобы люди получали информацию из первых рук. Чтобы, скажем, информация на языках народных меньшинств также была легко доступна. И я должна обратить внимание на то, что не всегда это было так. Может быть, пример Эстонии довольно поучителен для нас. Там с самого начала пандемии информирование велось на двух языках. И, может быть, в будущем нам надо подумать о том, чтобы на языках национальных меньшинств тоже было больше официальной информации. Таким образом мы бы нейтрализовали, возможно, дезинформацию, которая, к сожалению, похоже, все-таки просачивается в некоторых ситуациях. Но всё-таки я хочу обратить внимание и на то, что ситуация, которая на прошлой неделе происходила в Литве, она не является каким-то образом уникальной. В принципе, та же самая тенденция наблюдается во всём мире. Тенденция усталости от пандемии, которая зачастую проявляется протестами. Естественно, все хотели бы вернуться к обычному, повседневному образу жизни. И усталость от неопределенности переходит в раздражение, в агрессию. И тут Литва особенно не выделяется. Но я хотела бы заверить, что мы четко осознаем, что, по большому счёту, жизнеспособность государства упирается в готовность граждан отдавать свои силы, навыки, способности, своё время, в конце концов, на поддержку этого государства. И на чувство доверия государству. Без поддержки своих граждан государство становится просто вывеской. И, естественно, мы готовы все возможные силы направлять на то, чтобы это доверие как раз усиливалось и крепло.

– Будем надеяться, что этот диалог между гражданами и власть имущими всё-таки будет налаживаться. Спасибо вам за уделённое время. Это была спикер Парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, спасибо большое.

– Спасибо.