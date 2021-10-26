Спикер Сейма: опыт шахматистки помогает в разных жизненных ситуациях

О либеральной повестке Сейма, женщинах, деньгах – и о том, как опыт шахматистки помогает в политике. В эфире RUSRADIO LT сегодня – спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

– Сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с председателем Парламента Викторией Чмилите-Нильсен. Здравствуйте!

– Здравствуйте.

– В последнее время либеральная повестка даже раздражает некоторых людей консервативных взглядов. Потому что много проектов сейчас регистрируется, принимается. Вам не кажется, что много инициатив появилось именно либерального толка? Или это праздник демократии?

– Ну, вы знаете, наши предложения, идеи, инициативы и законопроекты, конечно же, можно назвать частью либеральной повестки. Но, в то же время, это очень солидные предложения, которые долго и тщательно готовились и имеют достаточно широкую поддержку в Сейме. И, кстати, не только среди либерально настроенных его членов.

К примеру, недавно Сейм принял так называемый закон о преследовании, суть которого заключается в лучшей защите потерпевших от преследования преступника. И я уверена, что это очень важная победа в сфере прав человека. Я думаю, что было бы ошибкой ее сузить до одного какого-то… до одной идеологии. Что такой закон необходим Литве – я, кстати, поняла, осознала еще пять лет назад, в прошлую каденцию, когда работала в комитете Сейма по правам человека.

Углубляясь в тему насилия в отношении женщин, я обнаружила, что у жертв на данный момент нет адекватной защиты от преследований. И эти преследования часто, к сожалению, становятся прелюдией к физическому насилию. Мне приходилось общаться со многими такими женщинами, они говорили, в принципе, одно и то же. И я думаю, что очень важно, что после принятого законопроекта такие жертвы именно психологического насилия будут намного лучше защищены. И это – победа всего Сейма.

– Про женщин заговорили. Про мам даже, тем более, можем сейчас поговорить. Четырехдневная неделя для мам с маленькими детьми. Это проект, который сейчас озвучен. Он обязывает госсектор переходить на такую работу, если есть маленькие дети. А что с частным бизнесом? Все ли мамы смогут, по вашему мнению, воспользоваться этой идеей и самим этим проектом?

– Да, эта идея – на данный момент это именно предложение для госсектора. И первый этап в Сейме она уже прошла. Прошла с большим плюсом, со знаком плюс. В принципе, в Сейме её поддержали – в том числе и оппозиция. Я сразу хочу заметить что предлагаются не какие-то дополнительные социальные льготы для родителей, а просто более гибкая система для тех родителей, у которых есть дети до трёх лет. И которые хотели бы воспользоваться возможностью вернуться из так называемых каникул немного раньше. Вернуться на своё рабочее место, на свою работу. Так как это – создание альтернативы, предлагается сначала ввести 4-дневную неделю в государственном секторе. Поскольку в этом случае деньги, сэкономленные на пособиях на ребенка, могут быть использованы для компенсации 4-дневной недели. В частных компаниях это бремя лежало бы на плечах компаний. Поэтому если у нас не будет механизма возмещения таких затрат, это будет всего лишь ещё один налог на бизнес.

В то же время хочу подчеркнуть, что для работников частного сектора четырехдневная неделя никак не ухудшит условий труда. И я даже не сомневаюсь, что в том случае, если Сейм и дальше поддержит эту инициативу, и она станет реальностью в Литве, то в будущем и компании частного сектора, возможно, к этому подключатся. Так как дискуссия о четырехдневной рабочей неделе – она довольно давно уже ведётся. И есть некоторые примеры и в других странах, которые, в общем-то, довольно оптимистически должны нас настроить.

– На сегодняшний день женщины в нашей стране – наконец-то – занимают очень важные посты. Правда, это происходит на фоне кризиса. Но – немного с иронией – что с мужчинами? И что нужно женщинам в вопросе их прав сегодня? И что ещё такое актуальное, чтобы они чувствовали себя хорошо рядом с нами, с мужчинами?

– Наверное, здесь я бы могла отшутиться, но предпочту серьёзно ответить. Во-первых, то, что больше женщин, чем раньше, находится на ключевых позициях, в сфере принятия решений, это не значит, что что-то с мужчинами не так. Скорее наоборот. Это значит, что у нас есть больше равновесия, больше равноправия именно в сфере принятия решений. В политической сфере. Но, в то же самое время, этого равноправия ещё недостаточно в других сферах. Опять же, говоря о частном бизнесе, там зачастую вы увидите, что – по крайней мере, среди тех, кто занимает важные позиции, – всё-таки женщин ещё совсем-совсем мало.

Что надо делать, чтобы изменить это? Естественно, такие изменения происходят очень быстро. Но отчасти те законопроекты, которые входят в мною представленный Семейный пакет, – они и связаны с тем, чтобы дать более гибкие условия для женщин. Для «комбинирования» своих обязанностей по отношению к семье. И, конечно, обязанностей к карьере. И вот таким образом мы могли бы улучшить возможности женщин по части работы, по части карьеры. Я думаю, это важно. Потому что мы видим, что разница в зарплатах – она всё ещё существует. Она не такая большая, как была раньше, но всё-таки достаточно значимая. Так что я думаю, что у нас работы ещё много в этой сфере. И я должна порадоваться, что в теперешнем Сейме достаточно много женщин, которые занимаются этими вопросами. Но и большая часть мужчин – членов Сейма – тоже прекрасно понимают, что эта тема очень важна.

– Заговорили про деньги. Не могу не спросить. Сейчас, наверное, главное событие, которого ожидает всё государство, – это бюджет, который обсуждается в Парламенте. Начали это делать. Много замечаний, видимо, будет. Просто – коротко и ясно: мы примем этот бюджет, или просто сейчас будет какая-то драка в Парламенте на эту тему?

– Ну, вы знаете. Небольшая драка всегда бывает, так что тут, видимо, надо понимать политический фон. И то, что оппозиция, естественно, будет критиковать бюджет. Но я рада, что в принципе этот бюджет, как никогда, позитивно был встречен. Разные аналитики, политологи, экономисты, которые комментируют бюджет 2022 года, о нём говорят положительно. И действительно, несмотря на то, что живем сейчас в нелёгких условиях, бюджет 2022 года открывает много новых возможностей. Что мне кажется особенно важным, это то, что в нём предусмотрена реализация Национального соглашения об образовании. Как в плане увеличения финансирования самой системы, так и повышения заработной платы учителей. И здесь вклад либералов важен. Можно сказать, что благодаря нам в соглашении появилась и статья культуры, которая становится приоритетной и получит дополнительное финансирование. И в этом большая заслуга нашего министра. В 2022 году различные культурные секторы смогут дышать гораздо более свободно. И это, наверное, случится впервые за многие годы. Во-вторых, в бюджете много внимания уделяется повышению заработной платы. Особенно – для малообеспеченных слоёв населения. И такого значимого повышения минимальной заработной платы тоже давно не было. Но для нас, либералов, в этом плане важно то, что налогообложение снижается за счет увеличения НДС.

И, конечно же, третий аспект, о котором важно говорить и понимать, Что много внимания уделяется «зеленому курсу». Зеленая экономика с разработкой и внедрением экологически чистых технологий для таких стран, как Литва, не имеющих ископаемого топлива, представляет собой действительно очень большую возможность. И в этом направлении стремительно развивается и наш бизнес, и не только. В бюджете мы видим также отражение и этой тенденции.

– Год на посту председателя Парламента. Хотел спрашивать, что получилось, что нет. Но, наверное, спрошу другое. Вы так спокойно всегда реагируете на все колкости в ваш адрес. Как вы справляетесь с этим стрессом, с давлением? Как-то всегда выглядите абсолютно невозмутимо…

– Ну, вы знаете, наверное, опыт шахматистки – он помогает в самых разных ситуациях жизненных. Но, конечно, этот первый год – он был очень интересный. Хотя и сложный. Я думаю, что удалось кое-чему научиться. И основной полученный урок я бы сформулировала, пожалуй, так. Что есть время для подготовки решений, и там уместны дискуссии, обмен мнениями, иногда даже колкости. Естественно, – разного рода аргументации. Но потом наступает время для самих решений. И тогда уже нужно действовать чётко, соблюдая правила, не оглядываясь по сторонам и не растрачивая сил на пустые разговоры. И вот, на мой взгляд, талант – или, может быть, мудрость политика – не смешивать эти две части. Не смешивать эти два временных отрезка и ясно их разделять. И я очень надеюсь, что хоть немного мне удалось в этом преуспеть за этот первый год работы.

– Хорошо. Это только первый. Спасибо большое, что вы уделяете нам время. Это была председатель Парламента Виктория Чмилите-Нильсен, спасибо большое!