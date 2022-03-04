Ведущий R RADIO LT Эрнест Алесин пообщался со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Полное интервью можно послушать ниже.

Listen to “Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен: «Сегодня как никогда мы должны быть едины»” on Spreaker.



– Военные действия на территории Украины вынуждают нас обращаться к представителям власти в Литве. И особенно для нас, русскоязычных, важно их мнение о событиях. У нас сегодня на связи председатель Парламента Виктория Чмилите-Нильсен, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Последняя неделя показала двойственное такое состояние. С одной стороны продолжаются ужасы в Украине. А с другой стороны – жители нашей страны, русскоязычные, как-то себя почувствовали не очень. Какова ваша позиция в этой ситуации?

– Конечно, последняя неделя была очень тяжела. Она была тяжела в эмоциональном плане. Тяжело наблюдать за тем, что происходит в Украине и чувствовать, что несмотря на то, сколько мы делаем, какие действия мы предпринимаем, пытаясь помочь, – этого недостаточно. И брутальность тех действий, брутальность войны – она делается все выше, все тяжелее. То есть, вот эта неделя – она, конечно, была такая тяжелая – я верю, что она такая для всех наших сограждан, для всех, кто наблюдает за войной, и ловит новости, и переживает. Конечно, прекрасно понимаю и то, что чувствуют русскоязычные наши сограждане в Литве, и я хочу обратиться к русским гражданам Литвы. Вы не в ответе за то, что делает кровавый кремлевский режим в Украине. И каждая попытка в чем-то обвинить наших граждан русских только потому, что они – русские, должна строго пресекаться. И сегодня как никогда мы обязаны быть едины. Сегодня это – залог нашей независимости, это залог нашей государственности. Это – залог нашего будущего. И когда я говорю о единстве, – мы едины все, несмотря на то, на каком языке мы говорим в нашей семье. Все, каждый из нас, кто считает Литву своей родиной.

– А что вы считаете сейчас очень важным для сплочения общества? Потому что мы же прекрасно понимаем, что ничего не заканчивается в Украине. И мы прекрасно понимаем те риски, которые нас, как приграничное государство с Беларусью и Россией, могут ожидать.

– Вы знаете, я считаю, что сегодня общество сплочено в своем желании помочь Украине. И это понятно, это очевидно, это хорошо. И эту сплоченность мы обязаны беречь. Как мы можем ее беречь? Каждый в меру своих возможностей и в меру своих сил вкладывает свою – хотя бы небольшую – лепту в то, чтобы помочь беженцам из Украины. Чтобы, может быть, говорить со своими знакомыми, друзьями в Украине, что здесь, в Литве, они могут найти приют. Они могут найти страну, где они смогут заново строить свою жизнь – те, которые бегут от ужасов войны. И я думаю, что через такие действия, через конструктивные действия то, что мы можем сделать сегодня, помогая нашим соседям, нашему братскому украинскому народу, – мы эту сплоченность будем беречь. Но, как я уже говорила, что очень важно также, чтобы наши русскоязычные, русские, белорусские сограждане себя чувствовали уверенно в том, что нет никаких сомнений, что путинский режим, лукашенковский режим – они не имеют ничего общего с нашими согражданами.

– И еще один вопрос, который связан с Парламентом. Вот сейчас, на фоне этих событий, все объединились уже? В самом Парламенте есть согласие? Все необходимые законы, которые нужно будет принимать, удастся принять?

– На данный момент сплоченность есть, это очевидно. И на прошлой неделе мы голосовали по поводу резолюции в поддержку Украины. И теперь, когда начнется весенняя сессия Парламента, одни из первых вопросов тоже будут связаны с войной. И я уверена, что Парламент будет сплочен, когда мы будем обсуждать эти законы, законопроекты, связанные с миграцией, связанные с тем, что можем сделать в плане помощи Украине и в плане усиления своей безопасности, безопасности Литвы. Конечно, не исключаю, что когда начнутся более рутинные вопросы, – те, обычные, дискуссии, – они вернутся в зал Сейма, иначе и не может быть. Но в плане самых важных, фундаментальных вопросов, которые связаны с безопасностью нашей, и войной в Украине, и помощью украинцам, я уверена – мы и дальше будем сплочены.

– Будем стараться и надеяться, что мир наступит как можно скорее.