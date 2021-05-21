Список прививок, которые должны быть у каждого взрослого

Чаще всего родители своих детей вакцинируют, но, вырастая, мы забываем об этом. Кроме того, у каждого – свой набор прививок. При этом некоторые вакцины обеспечивают нас иммунитетом на ограниченный срок. А чтобы сохранить здоровье, нужна ревакцинация. Итак, с чего начать взрослым?

Если речь идет о взрослом, который в сознательном возрасте никогда не задумывался о прививках, то первое, что нужно сделать, — это найти записи о вакцинации с детства и тщательно их изучить. Данные о вакцинации могут быть в детской карте либо в отдельной книжечке под названием «Прививочный паспорт». Дальнейшие действия зависят от того, какие вы прививки получили и как давно.

Список прививок, которые нужно сделать всем

– Дифтерия и столбняк. Всем, кто был привит в детстве, но не вспоминал о вакцинации годами, потребуется ревакцинация от дифтерии и столбняка. Вообще, эту прививку нужно делать один раз в 10 лет, но даже если вы пропустили 20 и даже 30 лет, то просто сделайте одну дозу вакцины и поставьте напоминалку в телефоне, чтобы не забыть про следующую.

– Гепатит В. Гепатит В – не такая уж редкость, а значит, заразиться им может каждый. Всего нужно 3 дозы по схеме, ревакцинация требуется лишь отдельным группам. Если сделана только часть доз, то просто доделать недостающие. Стоит обратиться к своему семейному врачу и посоветоваться с ним на эту тему. Кстати, он может посоветовать предварительно обследоваться на гепатит В. К сожалению, хронический гепатит В не только крайне заразен (гораздо заразнее ВИЧ), но еще может стать причиной рака печени.

– Корь-краснуха-паротит. Чтобы считаться привитым, у человека должно быть сделано две дозы от этих инфекций. Но кто-то был не привит, а кто-то получил только одну дозу, потому что раньше применяли другую схему вакцинации. Так что если вы нашли запись о двух дозах, то ничего делать не нужно. Если только одна доза — стоит доделать вторую. Если не привиты — сделать две с интервалом 3 месяца. Возможна экстренная вакцинация после контакта с заболевшим в первые 72 – 96 часов – чем раньше, тем лучше.

– Грипп. Грипп — сезонная инфекция, которая ежегодно становится причиной множества больничных, госпитализаций и даже смертей. А еще вирусы гриппа постоянно мутируют, так что прививаться от него специалисты советуют ежегодно.

В каком порядке делать прививки?

Когда вы определились, какие вакцины вам нужны и сколько доз, можно обратиться за консультацией к своему лечащему врачу и посоветоваться с ним, как и когда можно было бы сделать прививки. Помните также, что вакцины можно совмещать (делать в один день несколько разных), в том числе живые и неживые вместе.

Взрослым прививки вводят в дельтовидную мышцу плеча. Большинство вакцин требуют именно внутримышечного способа введения (игла входит под углом 90*), ряд вакцин, такие как от кори, краснухи и паротита, могут вводиться и подкожно (под углом 45*) и внутримышечно.

Какие прививки взрослым делать не надо

– Туберкулез. Большинство взрослых людей в детстве были привиты от туберкулеза. Больше от этой инфекции прививаться не надо, но стоит уделить внимание регулярному обследованию. Ведь особенность этой прививки в том, что она не может защитить от заражения, она помогает не умереть от туберкулеза в раннем детстве. Так что привитый взрослый может заболеть туберкулезом и в этом нет ничего удивительного.

– Полиомиелит. Подавляющая масса взрослых была в детстве привита от полиомиелита. Если вы один из них и не собираетесь в эндемичный регион, то во взрослом возрасте делать эту прививку не требуется.

– Ротавирус. К сожалению, у взрослых нет возможности привиться от ротавирусной инфекции. Вакцина применяется только на первом году жизни.

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