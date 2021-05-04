Список социальных услуг для пожилых людей

Вильнюсский городской центр социальной помощи при Вильнюсском самоуправлении представил список услуг для пожилых людей.

Адаптация жилья и среды обитания к потребностям людей с ограниченными возможностями

По поводу адаптации жилья обращаться могут лица, у которых установлено:

– особая потребность в постоянном уходе – очень выраженные нарушения двигательных функций и функции самообслуживания;

– потребность в инвалидной коляске любого типа – выраженные нарушения двигательных функций и функции самообслуживания;

– потребность в других приспособлениях технической помощи для людей с ограниченными возможностями (ходунки, костыли и т.д.) – средние нарушения двигательных функций и функции самообслуживания;

– особая потребность первого уровня в постоянном уходе (помощи) в связи с психической инвалидностью.

Жильё должно быть фактическим местом жительства человека с ограниченными возможностями и задекларированным в Вильнюсском городском самоуправлении (завершение жилищного строительства должно быть не менее 80%.

Подробнее вас проконсультирует Мартинас Жебуолис, тел. 8-646 98418, эл. почта martynas.zebuolis@spcentras.lt

Обеспечение средствами технической помощи

Средства технической помощи – это специальные или стандартные продукты, инструменты, оборудования или технические системы, используемые человеком с ограниченными возможностями и помогающие уменьшить или устранить влияние функциональных нарушений на состояние здоровья, самостоятельность, обучение или трудовую деятельность.

За получением средств технической помощи пожилые люди могут обращаться в Центр социальных услуг по адресу ул. Кауно 3, 101 каб., Вильнюс, тел. 8-5 213 5286, 8-683 83902, 8-645 20072

Помощь на дому

Это услуга, предоставляемая на дому у людей, цель которой – помочь человеку (семье) по быту, позаботиться о личной жизни и помочь с участием в общественной жизни. Для членов семей, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями или за людьми пожилого возраста, – это возможность получить временную передышку.

Подробнее вас проконсультирует Рената Самонските, тел. 8-664 28577, эл. почта renata.samonskyte@spcentras.lt

Услуги транспорта

Предоставляются лицам, проживающим в собственном жилье, у которых по причине возраста или болезни есть инвалидность и они не могут пользоваться общественным или личным транспортом, и чьи взрослые дети, опекуны или другие члены семьи по объективным причинам не могут предоставить им транспортные услуги для поездки в больницу или другие необходимые места. Транспортные услуги предоставляются по рабочим часам в рабочие дни.

Подробнее вас проконсультирует Индре Канапинскиене, тел. 8-670 14645, эл. почта indre.kanapinskiene@spcentras.lt

Дневной социальный уход на дому

Это перечень услуг, предоставляемых человеку. В этот перечень входит комплексная помощь, требующая постоянного профессионального надзора в дневное время.

Подробнее вас проконсультирует Эва Квятковска, тел. 8-683 81066, эл. почта eva.kviatkovska@spcentras.lt

Дневные центры для пожилых людей

Работники центров проконсультируют вас по интересующим вопросам, помогут направить в лечебные или другие социальные учреждения. В центрах также предоставляют социально-культурные и развлекательные услуги – различные кружки, тематические вечеринки, дискуссии, мероприятия, праздники, поездки на интерактивные лекции, концерты, мероприятия или выставки.

Дневной центр для пожилых людей “Atgaiva” можно найти по адресу ул. Пабяржес 6А (Вильнюс, Шешкине). Более подробную информацию можно узнать по тел. 8-5 230 5453, 8-5 246 3521

Дневной центр для пожилых людей “Dienmedis” можно найти по адресу ул. Видуно 20-7 (Вильнюс, Пилайте). Более подробную информацию можно узнать по тел. 8-5 230 8775

Размещение в доме для самостоятельного проживания

Это обеспечение домашней обстановки и необходимых услуг людям, не нуждающимся в постоянном интенсивном уходе, позволяя им таким образом самостоятельно управлять своей личной (семейной) жизнью. В домах для пожилых людей могут проживать одинокие пожилые люди, у которых нет собственного жилья и доступа к социальным услугам на дому. При наличии мест в учреждении услуги по размещению в доме для самостоятельного проживания могут быть также предоставлены не только одиноким пожилым людям, оказавшимся в чрезвычайной социальной ситуации.

Более подробно вас проконсультируют по тел. 8-683 83635

Социальные пособия и консультации

если ваша пенсия меньше 140,80 евро, вы можете получить социальное пособие;

если у вас установлена особая потребность в постоянном присмотре (1 уровень), вы можете получить ежемесячную выплату по уходу/помощи в размере 132 евро;

если у вас установлена особая потребность в постоянной помощи (2 уровень), вы можете получить ежемесячную выплату по уходу/помощи в размере 72 евро;

если у вас установлена особая потребность в постоянном уходе (1 уровень), вы можете получить ежемесячную выплату по уходу в размере 312 евро;

если у вас установлена особая потребность в постоянном уходе (2 уровень), вы можете получить ежемесячную выплату по уходу в размере 228 евро;

также пожилые люди получают компенсации за коммунальные услуги (отопление, питьевая и горячая вода);

если вам исполнилось 100 лет, вы можете получить одноразовую выплату в размере 1000 евро (независимо от ваших доходов).

Более подробно вас проконсультируют по тел. 8-700 35545

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