Список стран и регионов, пострадавших от коронавируса

Текущий список стран и регионов, пострадавших от коронавирусной инфекции, остается неизменным и действует еще неделю.

В списке остаются Лихтенштейн и Швейцария, а также все третьи страны. Люди, прибывающие из них, или путешествующие через эти страны, должны по прибытии в Литву изолироваться на 10 дней или пройти тест на коронавирус и получить отрицательный ответ.

К лицам, прибывающим из Великобритании и Северной Ирландии, а также Южно-Африканской Республики, по-прежнему будут применяться более строгие требования из-за мутаций коронавируса, обнаруженных в этих странах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.