Covid-19 Новости

Список стран и регионов, пострадавших от коронавируса

Автор RUSRADIO LT 8

Текущий список стран и регионов, пострадавших от коронавирусной инфекции, остается неизменным и действует еще неделю.

В списке остаются Лихтенштейн и Швейцария, а также все третьи страны. Люди, прибывающие из них, или путешествующие через эти страны, должны по прибытии в Литву изолироваться на 10 дней или пройти тест на коронавирус и получить отрицательный ответ.

К лицам, прибывающим из Великобритании и Северной Ирландии, а также  Южно-Африканской Республики, по-прежнему будут применяться более строгие требования из-за мутаций коронавируса, обнаруженных в этих странах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Автор RUSRADIO LT

Коронавирус сегодня | 10112020

Автор RUSRADIO LT
Средства по совладанию с пандемией COVID-19

Полный список правил, вступающих в силу с 16 декабря

Автор Анжелика Орлёнок
Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Автор Анжелика Орлёнок

В микрорайон Таранде со временем будет гораздо легче попасть

Автор RUSRADIO LT
Отдых для детей - проблемы для родителей?

Отдых для детей – проблемы для родителей?

Автор Анжелика Орлёнок
Вступил запрет на одноразовую посуду

Вступил запрет на пластиковую посуду

Автор RUSRADIO LT
Программа нового правительства

Программа нового правительства

Автор RUSRADIO LT
NILETTO: «невывоЗИМАя»

NILETTO: «невывоЗИМАя»

Автор Эвелина Никанорова