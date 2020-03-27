Спортивные и культурные мероприятия в виртуальном мире и перевод часов на летнее время

В последние две недели культурная и спортивная жизнь продолжает активно существовать, просто она переместилась в виртуальное пространство.

Например, национальный музей Дворца правителей уже давно можно было посещать виртуально, хотя, может быть, раньше такой возможностью пользовалось гораздо меньше людей, чем сейчас. Теперь музей начал предоставлять уникальную услугу — возможность принимать участие в виртуальных экскурсиях, которые проводятся профессиональными гидами. Директор Дворца правителей Видас Долинскас сказал, что сотрудники музея отлично помнят о том, что миссия музея — это не только сохранять и изучать наследие страны, но и как можно активнее представлять его и стране, и всему миру. А поскольку, хоть деятельность музея сейчас и замедлилась, но не остановилась, а, наоборот, очень активно переместилась в другое русло, карантин дал возможность творчески подойти к ситуации и реализовать то, что было запланировано уже давно. Так с помощью современных технологий специалисты музея подготовили и проводят шесть виртуальных экскурсий, во время которых виртуальные посетители могут осмотреть и постоянные экспозиции, и работающие в музее международные выставки, и другие интересные площадки музея. Информацию обо всех виртуальных услугах Дворца правителей можно найти на его странице valdovurumai.lt в разделе Аktualijos. Множество интересных виртуальных экскурсий предлагают и другие музеи нашей страны и мира.

А для того чтобы во время карантина максимально развиваться всесторонне — и интеллектуально, и физически, столичное самоуправление совместно с организацией “Sveikas miestas” призывает прямо на дому заняться и спортивными тренировками. Уже с 31 марта на портале DELFI и DELFI TV стартует новый проект, который так и называется: „Sportuok namie“, “Занимайся спортом дома”. В цикле передач, подготовленных для проекта, все желающие смогут каждую неделю испробовать самые различные виды зарядки — от йоги до функциональных тренировок и специальных тренировок для детей и сеньоров. Программы будут выходить в эфир с 31 марта по вторникам, средам и пятницам в 17 часов. А с 6 апреля и до конца следующего месяца станут транслироваться по понедельникам, средам и пятницам в 13 часов. Тот, кому не подходит время тренировки, всегда сможет ее пересмотреть на портале DELFI.lt.

Ну и, наконец, хочу напомнить о главном. Для того чтобы вовремя попасть на все виртуальные экскурсии, тренировки, а по окончании выходных — и на работу, самое главное — не забыть в ночь с субботы на воскресенье перевести часы в правильном направлении. В три часа ночи по литовскому времени стрелки часов надо будет перевести на час вперёд.