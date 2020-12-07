Спортивные клубы переместились на улицы Клайпеды

В стране уже давно закрыты спортклубы, но клайпедчане могут заняться спортом прямо у себя на балконах, пишет газета Vakarų ekspresas.

Активные и инициативные клайпедские тренеры предложили жителям города подняться с диванов и рабочих кресел и подвигаться под музыку.

Тренировка проходит с учетом всех рекомендаций – тренеры показывают упражнения, придерживаясь дистанции во дворе, а родители, дети, и даже их бабушки и дедушки – занимаются зарядкой, не выходя из дома, на балконах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.