Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что в будущем спортивные мероприятия и состязания можно будет проводить, но без зрителей.

“Мы начали дискуссии по поводу профессиональных спортивных состязаний. И кабинет министров поручил Министерству образования, науки и спорта подготовить план возобновления футбольного чемпионата Литвы и, вместе с тем, — тех спортивных состязаний, которые проходят на улице. Также думаю, что будет возможность вернуться в залы, но без зрителей”, — заявил премьер.

Также, по заявлению премьера, с 18 мая вся спортивная деятельность — как профессиональная, так и любительская — получит максимально возможную свободу, но будет необходимо придерживаться требований безопасности.

Напомним, что с 18 мая профессиональным спортсменам разрешено проводить спортивные занятия в помещениях, однако при этом должны соблюдаться дистанция и требование 10 кв. м на человека.

С 18 мая разрешается также проводить больше спортивных тренировок на улице, устраивать индивидуальные тренировки и тренировки группам до 6 человек в спортивных клубах.

Со следующего понедельника разрешаются мероприятия на открытом воздухе с участием до 30 человек — если соблюдается безопасное расстояние между участниками и мероприятие проходит без остановок.

А с 30 мая разрешаются мероприятия с участием до 30 человек в закрытых помещениях, если мероприятия проходят без остановок и соблюдается безопасное расстояние между людьми.