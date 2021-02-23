Spotify поднимает качество звучания

Стриминговая платформа представила ролик с участием Билли Айлиш и Финнеаса. Артисты рассказали о важности прослушивания музыки без потерь. По их словам, они много работают над деталями в своих песнях и хотели бы, чтобы поклонники имели возможность оценить их работу.