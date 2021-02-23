Spotify поднимает качество звучания

В этом году Spotify запустит тариф «Hi-Fi» с музыкой более высокого битрейта. Об этом компания сообщила в твиттере.
Стриминговая платформа представила ролик с участием Билли Айлиш и Финнеаса. Артисты рассказали о важности прослушивания музыки без потерь. По их словам, они много работают над деталями в своих песнях и хотели бы, чтобы поклонники имели возможность оценить их работу.
Представители Spotify пока разглашают технических деталей, но, как отмечает DTF, платформа ранее уже экспериментировала с форматом lossless. Сейчас базовый тариф дает пользователям доступ к записям в формате 320 килобит в секунду.