Музыкальная новинка

Spotify подвел музыкальные итоги 2021 года

Автор Эвелина Никанорова
Spotify подвел музыкальные итоги 2021 года
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Музыкальный сервис Spotify подвел в России итоги 2021 года, который стал для стриминговой платформы первым полноценным годом работы на российском рынке.

Первые пять мест в списке самых популярных исполнителей на территории России в уходящем году занимают хип-хоп-музыканты. Лидирует Моргенштерн, за ним следует Скриптонит, первую тройку замыкает Кизару. На четвертом месте расположился дуэт Miyagi & Andy Panda, пятое — за Big Baby Tape.

А вот итоги года Spotify в мире выглядят следующим образом:

Топ-5 исполнителей

1. Bad Bunny

2. Тейлор Свифт

3. BTS

4. Дрейк

5. Джастин Бибер

Топ-5 альбомов

1. Оливия Родриго «SOUR»

2. Дуа Липа «Future Nostalgia»

3. Джастин Бибер «Justice»

4. Эд Ширан«=»

5. Doja Cat «Planet Her»

Источник: InterMedia

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