Spotify подвел музыкальные итоги 2021 года

Музыкальный сервис Spotify подвел в России итоги 2021 года, который стал для стриминговой платформы первым полноценным годом работы на российском рынке.
Первые пять мест в списке самых популярных исполнителей на территории России в уходящем году занимают хип-хоп-музыканты. Лидирует Моргенштерн, за ним следует Скриптонит, первую тройку замыкает Кизару. На четвертом месте расположился дуэт Miyagi & Andy Panda, пятое — за Big Baby Tape.
А вот итоги года Spotify в мире выглядят следующим образом:
Топ-5 исполнителей
1. Bad Bunny
2. Тейлор Свифт
3. BTS
4. Дрейк
5. Джастин Бибер
Топ-5 альбомов
1. Оливия Родриго «SOUR»
2. Дуа Липа «Future Nostalgia»
3. Джастин Бибер «Justice»
4. Эд Ширан«=»
5. Doja Cat «Planet Her»
Источник: InterMedia