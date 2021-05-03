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Spotify разместил билборд с Монеточкой на Таймс-сквер

Автор Эвелина Никанорова 24
Spotify разместил билборд с Монеточкой на Таймс-сквер

Spotify разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке билборд с российской певицей Монеточкой.

Фотографию исполнительницы разместили в рамках глобальной кампании по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Об этом сообщается в инстаграме Spotify.

«Я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила. Даже самые безумные мечты могут сбываться», — призналась Монеточка.

Кроме того, фотография Монеточки появилась на обложке первого российского плей-листа Equal, в котором собраны треки женщин-музыкантов. Отметим, что героиню обложки будут менять ежемесячно.

«Монеточка — идеальное воплощение молодой self-made-исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано. А уже через два года вышел ее первый студийный альбом «Раскраски для взрослых», — пресс-служба Spotify.

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