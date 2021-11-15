Спрос на маски, рекордные интернет-продажи и улица Скифов

С сегодняшнего дня в Литве в общественных местах следует носить только медицинские маски и респираторы. Люди без таких масок не смогут попасть в магазины, их могут высадить из общественного транспорта, если они не заменят маску на подходящую. В то же время спрос на медицинские маски в аптеках вырос в четыре раза.