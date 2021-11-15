Спрос на маски, рекордные интернет-продажи и улица Скифов

Спрос на медицинские защитные маски вырос в четыре раза. Бизнес прогнозирует рекордные интернет-продажи на Рождество. А в столице появится улица Скифов. Об этих и других новостях читайте ниже.
С сегодняшнего дня в Литве в общественных местах следует носить только медицинские маски и респираторы. Люди без таких масок не смогут попасть в магазины, их могут высадить из общественного транспорта, если они не заменят маску на подходящую. В то же время спрос на медицинские маски в аптеках вырос в четыре раза.
В Вильнюсе встречаются президенты Литвы, Латвии и Эстонии.
В красную зону заболеваемости коронавирусом на этой неделе попали Италия, Франция, греческие острова Родос и Санторини и испанский остров Майорка.
В рейтинге партий продолжают лидировать социал-демократы, консерваторы и союз крестьян и зелёных.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заболела коронавирусом.
Лидер «Партии труда» Виктор Успасских заявил о своём намерении баллотироваться в мэры Вильнюса.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в своем аккаунте в Facebook рассказал, что незаконные граффити нужно прятать, и лучше всего для этого засаживать их кустами или лозой.
Весной начнет осуществлять полёты в Вильнюс и из Вильнюса украинская авиакомпания SkyUp. Уже известно, что будут предложены прямые рейсы из Вильнюса в Одессу. Первый прямой рейс в Одессу запланирован на 20 мая.
Исследование: чтобы начать свой бизнес, 4 из 10 литовцев отказались бы от путешествий. Почти столько же (38%) готовы реже встречаться с друзьями и семьей.
«Почта Литвы»: в этом году нужно будет декларировать подарки, которые родственники присылают из третьих стран.
С приближением зимних праздников бизнес прогнозирует рекордные интернет-продажи. Уже сейчас продажи растут за счёт людей, которые решили позаботиться о подарках заранее. В целом представители интернет-торговли надеются, что оборот перед праздниками подскочит на 30-50%, и уже активно расширяют ассортимент товаров.
Исследование: в Литве в четыре раза больше курящих, чем в Швеции. В нашей стране курят 28% людей старше 15 лет. В Эстонии – 18%, в Польше – 26%, в Латвии – 32%.
Со вторника начнется установка главной ёлки Вильнюса на Кафедральной площади. Церемония зажжения ёлки пройдет 27 ноября.
700-летие Вильнюса попало в список памятных дат, отмечаемых ЮНЕСКО. В 2023-м ждём наплыва туристов.
Каунас украшается к Рождеству. Всё больше и больше рождественского настроения.
В Музей авиации в Каунасе началась реконструкция, которая продлится до осени 2023 года. Сейчас работает лишь экспозиция на улице.
С понедельника на реконструкцию закрылся Тракайский автовокзал. На его территории будет установлен временный павильон. А обновлённый автовокзал планируют открыть 1 марта 2023 года.
В Яучакяй в Каунасском районе открыли памятник жертвам геноцида евреев.
Улицам Вильнюса будут присвоены имена древних индоевропейских народов. В Новой Вильне появятся улицы Даки, Скифов и Этрусков.
Мужская сборная Литвы по голболу – чемпион Европы. В финале наша сборная одолела сборную Украины со счётом 6:3.
В Вилкавишкисе открыли памятник поэтессе Саломее Нерис.
Литовская пара по боулингу Лауринас Нарушис и Айдас Данюнас завоевали золотые медали на чемпионате мира в Дубае.
В Международном конкурсе по синтетической биологии iGEM команда Вильнюсского университета завоевала золотую медаль.
В Алитусе состоялось шествие хозяев с собаками породы сенбернар.