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США: уроки музыки в палатках

Автор Эвелина Никанорова 13
уроки музыки в палатках

Ученики школы города Уэнатчи, штат Вашингтон, возобновили очные занятия — в том числе музыкальные.

Чтобы школьники не заразились коронавирусом, им выделили специальные палатки. Также ученикам запретили приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Количество людей, которые одновременно могут находиться на репетиции в одном помещении, также сократили вдвое.

Однако некоторые ученики с трудом умещаются в защитных палатках из-за размера своих музыкальных инструментов. Отметим, что вместе со школьником в палатке еще стоит пюпитр. 

По словам директора школы, ученики и учителя рады вернуться к очным занятиям. Кроме того, он отметил, что занятия в палатках стоят того, чтобы вытерпеть вынужденные ограничения.

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