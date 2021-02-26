США: уроки музыки в палатках

Ученики школы города Уэнатчи, штат Вашингтон, возобновили очные занятия — в том числе музыкальные.
Чтобы школьники не заразились коронавирусом, им выделили специальные палатки. Также ученикам запретили приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Количество людей, которые одновременно могут находиться на репетиции в одном помещении, также сократили вдвое.
Однако некоторые ученики с трудом умещаются в защитных палатках из-за размера своих музыкальных инструментов. Отметим, что вместе со школьником в палатке еще стоит пюпитр.
"It's true. All of it." – Han Solohttps://t.co/9maylHvAk7
— Ari Hoffman (@thehoffather) February 24, 2021
По словам директора школы, ученики и учителя рады вернуться к очным занятиям. Кроме того, он отметил, что занятия в палатках стоят того, чтобы вытерпеть вынужденные ограничения.