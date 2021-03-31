Стал известен экипаж первого гражданского полета на орбиту

Американская космическая компания SpaceX сформировала экипаж первого гражданского полета на орбиту. Полет состоится в конце 2021 года по инициативе миллиардера Джареда Айзекмана.

В состав команды, помимо самого Айзекмана, войдут 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, 41-летний ветеран ВВС США Крис Семброски и 51-летняя предпринимательница, педагог и опытный пилот Сиан Проктор.

Арсено станет не только участницей первого полностью гражданского экипажа, но и первым астронавтом с протезом. В 10 лет девушке заменили часть бедренной кости. Операция потребовалась из‑за перенесенного Арсено рака.

За полгода участникам команды предстоит подготовиться к полету. Экспедицию предполагается начать до конца сентября. Некоторый опыт в космонавтике на данный момент есть только у Семброски — 20 лет назад он работал советником лагеря космической подготовки.

Четверым астронавтам предстоит провести в космосе несколько дней на борту корабля Crew Dragon. Предположительно, он пролетит над МКС на высоте 532 километров над Землей.

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